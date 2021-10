La dialyse à domicile, une technique plus sûre grâce à une découverte belge

De plus en plus de Belges vont souffrir d’une affection rénale grave dans les années à venir. Et le traitement de cette maladie chronique passe par la dialyse, y compris à domicile, encore peu pratiquée en Belgique. Une découverte des chercheurs de l’UCLouvain et des cliniques Saint Luc va pourtant rendre cette technique à domicile beaucoup plu sûre et accessible au plus grand nombre. L’insuffisance rénale chronique est en hausse de 20 à 30% depuis 30 ans et concerne aujourd’hui 700 millions de patients partout dans le monde. En Belgique, on recense quelque 10.000 personnes souffrant de cette maladie grave pour laquelle il existe deux sortes de traitements par dialyse : l’hémodialyse que pratiquent environ 9000 patients en Belgique et la dialyse péritonéale qui concerne près de 1000 personnes qui la pratiquent à domicile.

Moins invalidant

Comme Bernard Remy. Ce Tournaisien s’est vu diagnostiquer une maladie rare à 18 ans. Aujourd’hui il a 54 ans et il est toujours en attente d’une greffe de rein. Mais il a choisi la dialyse péritonéale à domicile, une pratique moins lourde et plus confortable pour le patient : "J’ai eu le choix entre l’hemodialyse et la dialyse à domicile. J’ai choisi cette pratique qui me demande de réaliser moi-même la ponction de l’eau dans les reins trois fois par jour de façon manuelle. C’est exigeant mais cela me permet de travailler tout à fait normalement alors que l’hemodialyse m’obligerait à aller 3 fois par semaine à l’hôpital avec des effets secondaires, comme une fatigue extrême, bien plus invalidant."

Un facteur génétique dangereux

Une technique très répandue aux USA et à Hong-Kong mais qui avait ses inconvénients : certains patients décédaient sans que l’on comprenne pourquoi.

Grâce à la découverte du prof Olivier Devuyst de l’UCLouvain, associé aux Profs Morelle et Goffin des Cliniques Saint-Luc, on connaît maintenant la cause de ces décès. Les chercheurs ont identifié un facteur génétique qui rend la dialyse péritonéale moins efficace dans le transport de l’eau qui est la clé de la dialyse. Cette altération est présente chez 15% de la population qui courent un risque de décès accru. Avec cette découverte, on peut désormais identifier à coup sûr le facteur génétique dangereux et lui appliquer un traitement adapté. Et éliminer ainsi les risques de décès. Aujourd’hui, cela concerne encore peu de patients en Belgique.

Dialyse à domicile

La dialyse à domicile n’est encore pratiquée que par 10% des patients mais avec l’explosion prévisible du nombre d’insuffisance rénale dans les années à venir, cette découverte va prendre une importance de plus en plus grande car elle ouvre la voie vers de nouveaux essais cliniques, la mise au point de nouveaux traitements en améliorant la technique de la dialyse péritonéale. Un pas en avant vers une médecine de précision pour les patients en insuffisance rénale.