La détresse des étudiants jobistes qui réclament un fonds de soutien fédéral

Nous l’avions rencontré en novembre dernier, devant l’entrée des artistes d’un théâtre bruxellois. A 19 ans, Jean-Charles mène de front des études en biochimie et un travail de jobiste. Il ne peut compter que sur lui-même. Il n’a plus aucun contact avec son père et sa mère, française, est rentrée vivre dans le sud de la France pour soutenir sa grand-mère malade. Ce soir-là, Il avait traversé tout Bruxelles au volant d’une trottinette et en empruntant un tram et un bus. En tout, une heure trente de trajet pour rejoindre son lieu de travail.

Nous l’avons contacté par téléphone, ce vendredi et , sans surprise, il nous annonce qu’il n’a plus de travail : " Je suis comme des milliers d’étudiants jobistes sans travail. La plupart d’entre nous travaillons dans le secteur de l’Horeca, le premier secteur touché par les mesures de confinement. L’établissement où je travaillais est fermé."

Des pâtes et du riz dans l'assiette et des cours plein les yeux

Pour l’aider à vivre cette traversée du désert financier, heureusement, Jean-Charles a reçu, au début de cette année une bourse. Une somme versée par son université pour subvenir à toute une série de besoins : loyers, charges. " Je ne sais pas comment je m’en serais sorti dans cette crise sans cette bourse. "

Aujourd’hui, Jean-Charles voit fondre le montant de cette bourse avec inquiétude. " Je dois faire gaffe à mes dépenses, nous raconte-t-il. Je choisis des denrées alimentaires non périssables comme du riz et des pâtes. J’essaie de les stocker et de les faire tenir les plus longtemps possible. "

Aujourd’hui, Jean-Charles peut concentrer toute son énergie sur ses études mais là encore, ce n’est pas simple. " Je suis toujours distrait par des préoccupations financières. Les cours par visioconférence ne sont pas top. Surtout lorsque vous devez, en principe, recevoir pas mal de TP, des travaux pratiques comme c’est le cas dans mes études. "

Des travailleurs sans allocation chômage

Aujourd’hui, la Belgique compte plus de 160.000 étudiants jobistes qui vivent des situations le plus souvent précaires. Lorsqu’ils perdent leur travail, ils ne bénéficient pas d’allocation de chômage contrairement aux travailleurs contractuels. Ils sont des milliers à se demander vers qui se tourner pour surnager dans cette crise du Coronavirus. " Nous leur conseillons, dans un premier temps, de s’adresser à l’aide sociale de leur établissement scolaire ", nous explique Chems Mabrouk, Présidente de la FEF (Fédération des Etudiants Francophones). Mais les caisses des établissements universitaires seront rapidement vidées à ce rythme-là. Aujourd’hui, la FEF s’unit à la Fédération des étudiants flamands pour plaider l’accès des étudiants jobistes à un fonds social fédéral. Une bulle d’oxygène , en somme, pendant la crise.