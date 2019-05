La dernière Cène de Léonard de Vinci à Tongerlo: œuvre du maître ou copie?

L’histoire est digne du Da Vinci code. L’abbaye de Tongerloo en Campine possède depuis près de 500 ans une copie de la dernière Cène, la célèbre fresque de Leonard de Vinci, visible à Milan. Jean-Pierre Isbouts, un spécialiste de l’art américain de l’Université de Santa-Barbara en Californie, l’a découvert récemment et il estime que certaines parties du tableau de Tongerloo sont réalisées de la main même du maître. D’autres experts ne sont pas d’accord avec lui.

Un Vinci dans une campagne digne de Breughel

La tranquille abbaye de Tongerloo est nichée au fin fond de la campine. Son écrin est digne d’un tableau champêtre de Breughel l’ancien. Des petits canaux bordés de saules têtards et une campagne verdoyante cernent les hauts murs blancs de l’abbaye de Tongerloo.

Mais c’est avec un tableau du grand peintre de la renaissance, Léonard de Vinci que nous avons rendez-vous. Depuis près de 500 ans les murs de cette abbaye abritent une copie de la célèbre fresque 'la dernière cène'. Mais à la différence de l’authentique à Milan, pas de file pour l’admirer. « Ici, nous explique-t-il avec un large sourire, Gabriel Goossens, le père abbé prémontré de l’Abbaye, vous pouvez la voir tout de suite et vous ne devez pas vous inscrire des mois à l’avance pour pouvoir la contempler ».

Une toile miraculée de l’histoire

Cette communauté de moines prémontrés a pu entrer en possession de cette toile de 45 m2 en 1545 grâce à la ténacité d’un de leur père abbé. Les héritiers de Jean Le grand lui ont revendu la toile. Conservée enroulée dans les greniers de l’abbaye pendant la seconde guerre mondiale, la toile est une miraculée de l’histoire qu’un spécialiste d’art américain Jean-Pierre Isbouts découvre il y a deux ans, un peu par hasard.

Selon lui, aucun doute, sa facture est telle qu’elle ne peut être que l’œuvre de Léonard de Vinci. Sa thèse est qu’il a laissé faire le gros du travail par son atelier. Mais il a peint lui-même la figure du Christ et de son apôtre Jean. Selon l’expert américain, le fait qu’il n’y ait pas de traits d’esquisses sous ces personnages lorsqu’ils ont été examinés aux rayons infrarouges, il y a 20 ans, en fait une preuve suffisante.

Une thèse controversée

Nicole Goetghebeur a participé à la restauration de la toile dans les années 50. Elle ne partage pas ce point de vue. Selon elle, les œuvres de Léonard de Vinci sont beaucoup plus travaillées et modelées et ici c’est peint d’une manière beaucoup plus spontanée.

Difficile de voir l’intervention du maître lui-même dans cette copie, selon Laure Fagnart, chercheuse FNRS à l’Uliège. « C’est une œuvre qui présente plutôt les caractéristiques d’œuvres d’élèves de Léonard de Vinci. Ils arrivent à imiter son style, sa manière de peindre et son fameux sfumato, le fameux passage diffus de l’ombre à la lumière mais je ne crois pas que ça puisse être attribué à Léonard de Vinci. »

Cette experte fait également remarquer que les œuvres de Leonard de Vinci sont généralement très abîmées et assombries par des vernis de restaurations successives. Difficile donc de déterminer la présence ou pas de la main du maître. Cependant, dans ce cas précis, il n’y a pas de transparence des tons et de contours des motifs qui sont la marque de fabrication du maître.

Mais l’Américain n’en démord pas. Il est certain à 85% que la toile est bien une seconde version à laquelle le maître lui-même a œuvré. Des examens au scanner réalisés à l’institut de microélectronique IMEC à Louvain ont récemment conforté dans ses convictions le spécialiste américain du peintre toscan. Pour étudier plus en profondeur les données de l’IMEC, l’Américain sera épaulé par des scientifiques d’Europe et de Russie. « Nous espérons parvenir à un consensus pour établir que La Cène de Tongerloo est l’œuvre des élèves de Léonard, qu’elle a été réalisée sous sa supervision directe, et que la figure de Jean a été peinte par de Vinci lui-même », selon M. Isbouts.

Quoi qu’il en soit la copie conservée à l’abbaye de Tongerloo est un trésor parce que c’est une copie qui date du tout début du 16e siècle. Elle est contemporaine à Léonard De Vinci et elle a permis aux restaurateurs de l’original qui se trouve à Milan de retrouver les couleurs originelles disparues de la fresque de Milan.

Etrange également que Léonard de Vinci se soit amusé à reproduire une œuvre en tout point pareil à la première réalisée à Milan.