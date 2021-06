La dernière aventure de l'explorateur Dixie Dansercoer: il est décédé lors de son expédition au Groenland

L'explorateur polaire et aventurier belge Dixie Dansercoer (58 ans) est décédée lors d'une expédition au Groenland, a annoncé la VRT ce midi. Il a entrepris plusieurs expéditions aux pôles Nord et Sud.

En 2014, Dixie Dansercoer avait bouclé le tour de la calotte glaciaire du Groenland, 4045 kilomètres réalisés en 55 jours de manière autonome et non motorisée avec pour seul moteur : le vent.

Mais, il est surtout connu pour son voyage en 1998 avec Alain Hubert. Ensemble, ils ont traversé l'Antarctique. Partis le 4 novembre 1997 à l'ancienne base Roi Baudouin au pôle Sud. Un peu plus de trois mois plus tard, le 10 février 1998, ils ont terminé leur voyage. Ils avaient parcouru un peu plus de 3900 kilomètres.

L'expédition au pôle Sud en 1997-1998 est loin d'être la seule aventure polaire dans laquelle Dansercoer s'est lancé. En 2002, lui et Alain Hubert ont tenté de franchir le pôle Nord en 100 jours, mais ils n'ont pas pu atteindre cet objectif.

En 2007, Dansercoer a navigué jusqu'au pôle Sud, à la suite de la célèbre expédition Belgica de 1897 dirigée par Adrien de Gerlache. En 2012, lui et Sam Deltour ont battu le record du monde de la plus longue expédition non motorisée au pôle Sud. Ils se déplaçaient à skis et étaient tirés par un cerf-volant, une sorte de parachute.

Dixie Dansercoer serait décédé la nuit dernière lors d'une expédition au Groenland, les circonstances ne sont pas encore claires. Il avait 58 ans.