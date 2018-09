La dégressivité des allocations de chômage est-elle réellement efficace?

Le gouvernement travaille actuellement sur un nouveau système de dégressivité accélérée des allocations de chômage. Le principe: augmenter les allocations les premiers mois et les diminuer plus rapidement, ensuite. Depuis 2015, la dégressivité est déjà d'application. L'objectif: inciter les demandeurs d'emploi à retourner plus vite sur le marché de l'emploi. Mais cette mesure atteint-elle son objectif?

Se retrouver au chômage, c'est s'habituer à vivre avec moins d'argent, dès le début. "Quand je travaillais, je gagnais 2000€", explique André, un ancien travailleur de Carsid. En 2013, l'entreprise ferme. André se retrouve au chômage. "Au début, je touchais 1.600€, puis ça a diminué régulièrement 1550, 1500, 1450, 1400€". 5ans plus tard, André n'a pas retrouvé de travail et ne touche plus que 1.200€: "Quand j'ai payé le loyer, l'électricité, les assurances, l'eau, il ne me reste plus rien en poche."

Le système de dégressivité ne l'a pas aidé à retrouver un travail plus rapidement. "Au début, on se dit qu'on va retrouver tout de suite du travail. J'ai quand même un savoir-faire...mais mon savoir-faire n'intéresse pas les patrons".

Un déplacement vers le CPAS?

André a dû demander l'aide du CPAS à plusieurs reprises, notamment pour payer ses factures de mazout. Le CPAS a en effet connu un afllux de nouvelles demandes, plus ponctuelles, depuis 2015. "Cela concerne des demandes relatives aux frais scolaires, aux factures énergétiques, aux soins de santé, comme les lunettes, par exemple", détaille Alain Vaessen, directeur général des CPAS de Wallonie.

La formation pour survivre

Pour certains demandeurs d'emploi, la solution passe par la formation. Cinzia perçoit le minimum des allocations de chômage auxquelles elle a droit: 1.050€ par mois. "Avec ce montant-là, on ne sait pas vivre, elle est là, la pression. C'est sûr que la dégressivité impose une situation d'urgence. Et l'urgence fait bouger. Mais je ne suis pas certaine que ça pousse les gens à choisir un métier qui les épanouit".

Pour Bruxelles Formation, l'effet pervers de ce genre de mesures est d'inciter les chômeurs à accepter n'importe quel travail, même s'il ne leur convient pas. "Il est impossible de s'inscrire dans un programme de formation cohérent quand on est en situation de stress", explique Olivia P'tito, Directrice de Bruxelles Formation. "La précarisation n'aide pas les gens à trouver un travail qui les épanouira".

Même son de cloche du côté d'Actiris pour qui la mesure est contre-productive. "On a constaté une augmentation du stress des demandeurs d'emploi", affirme Grégor Chapelle, Directeur général d'Actiris. "Le nombre d'agressions verbales et physiques envers les membres du personnel a d'ailleurs augmenté".

Plus de travailleurs sur le marché de l'emploi

La directrice de Bruxelles Formation le constate, plus de demandeurs d'emploi trouvent du travail à l'issue de leur formation: "Le taux de sortie s'améliore car la conjoncture s'améliore, ça n'est pas la dégressivité qui a cet effet-là. Les personnes trouvent leur voie, notamment grâce à nos formateurs. En bout de formation qualifiante, on voit que de plus en plus de personnes sont engagées."