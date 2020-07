La Défense a vendu 25 de ses anciens Alpha Jet à la société canadienne Top Aces

A vendre: 25 alpha-jet de la base de Beauvechain - 29/01/2020 25 avions Alpha-Jet attendent un ou plusieurs acquéreurs à la base militaire de Beauvechain, en Brabant wallon !Après avoir été transférés dans une base française, en 2004, ces avions d’écolage sont depuis peu, de retour chez nous. La Défense les met en vente. Officiellement, pas de prix affiché. Ils partiront au plus offrant. Ces petits avions à réaction ont permis d’entraîner des centaines d’élèves-pilotes en Belgique et en France. Ils rentrent au bercail et entrent dans l’histoire du pays.