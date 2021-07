La défaite des Diables : fin d’une ère unie ou début d’un engouement derrière les Belges aux JO ?

Pour le sociologue du sport Jean-Michel De Waele., les Belges ne vont pas moins soutenir les athlètes belges aux Jeux Olympiques. Mais il est clair que les Jeux Olympiques fédèrent moins qu’une compétition internationale de football. Il s’agit vraisemblablement d’un spectacle sportif plus éclaté avec des disciplines sportives moins suivies. Il est donc difficile de pouvoir comparer à juste titre l’enthousiasme suscité par les Diables Rouges dans une compétition se déroulant près de chez nous et les Jeux Olympiques se déroulant à l’autre bout du monde avec des disciplines que certains ne connaissent peut-être pas.

"Le football unit surtout dans la victoire. Dans notre cas, il y a une déception . On verra dans les jours et les semaines qui suivent la raison de cet échec. Et c’est à ce moment-là, qu’on verra la force de l’unité", explique Jean-Michel De Waele.

Ce qui fait également la force du football c’est l’émotion. Les renversements et les surprises sont possibles. Dans certains sports, c’est moins possible. Prenons l’exemple d’une gymnaste qui rate sa prestation… Il n’y aura pas de rebondissements possibles. Tandis que dans le football, tout est possible.

Jean-Michel De Waele. explique aussi que le football attire par sa simplicité à comprendre les règles du jeu et à jouer. On donne un ballon à un enfant, il va très vite comprendre le fonctionnement du football. Dans d’autres sports, ce n’est pas le cas. Le rugby, par exemple, est plus compliqué à appliquer et à comprendre.

Et enfin, un sport attire et amène un élan de soutien et de solidarité quand il est connu. Il devient connu quand il est médiatisé. Il est médiatisé quand il y a des succès et de là, on comprend les règles et les jargons propres au sport. Un véritable cercle vertueux où tous les éléments sont liés.

Par exemple, le hockey sur gazon a été médiatisé à partir du moment où les Belges ont performé aux Jeux Olympiques et dans d’autres compétitions internationales.

Le tennis de table a été médiatisé par les prestations époustouflantes de Jean-Michel Saive. "Aujourd’hui, on ne parle plus autant de ce sport, on ne s’y intéresse plus et nous ne sommes plus capable de citer les noms des grands joueurs de ce sport", conclut le sociologue.