La défaite des Diables, entre joie italienne et tristesse belge à Liège et Charleroi

Moins d’enthousiasme en Cité Ardente

Du côté de Liège, la défaite a plus de mal à passer. "On gâche une occasion de gagner un grand tournoi avec cette équipe. Et pour moi, on n’était pas au niveau ce soir", déplore un supporter présent au Royal Football Club de Liège.

Mais ici aussi, chaque Belge est lié de près ou de loin à l’Italie. Pour beaucoup, la déception fait donc vite place à l’allégresse. A Liège comme à Charleroi, la demi-finale Italie-Espagne sera encore une belle occasion de faire la fête.