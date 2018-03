La cybersécurité, le secteur où l'on engage

Les dommages de la cybercriminalité dans le monde peuvent atteindre 490 milliards d'euros par an, soit 1% de l'économie mondiale. Hacking, usurpation d'identité, vol de données, les dérives sur le net sont omniprésentes. En 2017, 2/3 des entreprises belges ont été confrontées à la cybercriminalité. Face à ce constat, l'urgence pour les entreprises est de trouver des collaborateurs qualifiés en matière de cybersécurité. Mais l'offre est encore très faible.

Énigmes mathématiques et informatiques

Actuellement, il existe deux établissements scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles qui proposent une formation en cybersécurité; à la haute école Henallux de Namur et à l'ULB. Alors pour motiver les candidats, un cybersecurity challenge est organisé depuis quelques années. Durant un week-end, des étudiants issus des quatre coins du pays, se retrouvent et tentent de se faire remarquer.

Par équipe de 4, ils doivent résoudre une série d'énigmes mathématiques et informatiques. Au terme de ce challenge, les plus forts recevront des prix qui devraient les aider dans leur carrière professionnelle. Citons des formations approfondies, la participation à des conférences belges et internationales sur la cybersécurité, ...

Dans la même salle que ces étudiants, des représentants de plusieurs banques belges mais aussi de l'armée sont présents. Les enseignes veulent montrer aux jeunes que la cybersécurité est devenue une prioriré et que les possibilités d'engagements sont, maintenant, nombreuses. Depuis le début 2018, le budget mondial autour de la cybersécurité a augmenté de 8%.