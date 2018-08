La Croix-Rouge enquête et retrouve les disparus dans des conflits armés et des catastrophes

Une des plus anciennes missions de la Croix-Rouge prévue par les Conventions de Genève, est de rétablir les liens familiaux, et de retrouver les personnes disparues et leur donner la possibilité de renouer avec leur famille… Au Service du rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge de Belgique, 4 personnes enquêtent pour retrouver les gens dont on a perdu la trace. Victoria se rappelle du cas de ce jeune afghan de 15 ans, venu dans les locaux de la Croix Rouge demander qu'on retrouve sa famille. "Il avait dû quitter l'Afghanistan en catastrophe et les passeurs l'avaient séparé de sa famille à la frontière entre l'Afghanistan et l'Iran. Il arrive souvent que les passeurs séparent les femmes, les hommes, les mineurs". Le jeune avait continué son périple jusqu'en Belgique, mais avait perdu toute trace de sa famille. "Cette fois c'est grâce au site internet de recherche de la Croix-Rouge qu'on a pu rétablir le lien. Il se trouve que la famille avait aussi fait une demande de recherche en Iran. Ils avaient pour but d'arriver en Suède, ils avaient donc fait une demande de recherche à la Croix-Rouge de Suède". C'est là que le réseau Croix-Rouge montre son efficacité. "Nous sommes présents dans 191 pays, explique Sébastien Fosseur, directeur du département international de la Croix-Rouge de Belgique, et disposons d'un large réseau de volontaires sur le territoire de chaque pays. Cela facilite évidemment les recherches. Car que ce soit dans les situations de violences armées, de catastrophes naturelles, des personnes sont séparées par les aléas de la vie et notre mission est de les retrouver".

La Croix-Rouge enquête et retrouve les disparus - © Tous droits réservés

Une mission toujours d'actualité Dans les conflits du début du siècle, le but était principalement de maintenir le lien familial entre des prisonniers de guerre et leur famille. "On a cette image pendant les deux premières guerres mondiales, de ces Belges enfermés en Allemagne. La manière de maintenir le lien avec leur famille, c'étaient les messages croix-rouge passés par les infirmières". La Croix-Rouge a aussi dû retrouver des personnes qui avaient disparu pendant cex deux conflits. Aujourd'hui encore, le Service de rétablissement des liens reçoit des demandes de recherche par rapport aux guerres mondiales, mais ces demandes deviennent une minorité. Le travail des employés du Service de rétablissement des liens familiaux a évolué. Aujourd'hui, la majorité des demandes de recherche concernent des pays qui subissent des violences comme l'Afghanistan ou la Somalie. En marge des recherches, la Croix-Rouge fait aussi de la prévention, pour éviter que les liens familiaux ne cassent. Chaque lundi après-midi, un des représentants du Service de rétablissement des liens de la Croix-Rouge est présent au hub humanitaire de la Gare du Nord, où le Service met à disposition des prises électriques pour que les migrants en transit puissent charger leur téléphone. Ils y ont aussi accès au Wifi et peuvent appeler leur famille restée dans le pays d'origine. "Parfois les familles n'ont pas internet, explique Victoria. On leur permet donc d'appeler sur des lignes fixes. Ils ont droit à cinq minutes d'appel mais c'est souvent leur seul moyen de communiquer avec leur famille". Je suis en train d'appeler ma famille. Ici c'est mon frère. Je suis très heureux.

La Croix-Rouge enquête et retrouve les disparus - © RTBF La Croix-Rouge enquête et retrouve les disparus - © RTBF Tolde, 29 ans, appelle en Erythrée. "C'est la première fois que je peux appeler ma famille. Je suis si heureux. Ici, c'est mon frère. je suis très très heureux." Victoria est là pour faire respecter le timing. Septante personnes pourront appeler leur famille en une après-midi. Les volontaires de la Croix-Rouge donnent certains conseils. "On leur dit de prévenir leur famille que s'ils perdent le lien, la famille peut faire appel à la Croix-Rouge dans le pays d'origine et qu'elle se mettra en contact avec nous. On leur dit de retenir le numéro de téléphone de leur famille, de le noter dans un endroit sûr. Parce que souvent les passeurs volent les GSM. C'est un côté préventif très important parce que cela évite que le lien se rompe et de devoir mener des recherches plus difficiles à mettre en place". L'an dernier, 107 retrouvailles ont eu lieu grâce au service de rétablissement des liens de la Croix-Rouge, qui avait reçu 274 nouvelles demandes. "Evidemment quand on appelle la personne et qu'on lui annonce qu'on a retrouvé ses proches, ce sont toujours des moments plein d'émotion, sourit Victoria. Parfois ils n'ont plus été en contact depuis des années. On laisse toujours le choix à la personne retrouvée de reprendre ou non contact avec sa famille. Car parfois, il y a des antécédents familiaux qu'on ne connaît pas".