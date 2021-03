La crise du coronavirus a renforcé les inégalités pour l'accès au marché de l'emploi, note DUO for a JOB

Ci-dessous, le sujet radio à propos de l’ASBL Duo for a job avec le témoignage d’une jeune et de son mentor.

Mais en pleine pandémie de coronavirus, l’ASBL met aussi en évidence dans une étude ( Covid-19 : accélérateur d’inégalités sur le marché de l’emploi , ndlr) les inégalités sur le marché du travail. Les possibilités d’emploi ont diminué et la recherche via les plateformes digitales est problématique pour certains.

Se faire épauler pour mieux s’insérer, c’est la philosophie de l’ASBL DUO for a JOB . L’association s’est créée en 2013. Depuis, 3200 jeunes issus de l’immigration à Bruxelles ont ainsi été accompagnés dans leurs démarches pour trouver un travail. L’idée : un duo entre un jeune issu de l’immigration et une personne expérimentée pour accéder au marché du travail. Pendant six mois, le duo se voit une fois par semaine et l’aide est nécessaire.

DUO for a JOB continue de fonctionner malgré la crise sanitaire. Néanmoins, celle-ci complexifie l’affaire, puisque depuis le mois de mars dernier, le taux d’emploi de ces jeunes accompagnés a baissé. Pour cette association, il y a un an, la question était de savoir comment elle pourrait continuer à mener à bien sa mission et créer des liens de solidarité entre les citoyens pour lutter contre les inégalités, nous explique Julie Bodson, la directrice adjointe de l’ASBL. "Et donc, DUO for a JOB a dû transformer toute une partie de son programme pour offrir une version digitale de son programme tout en maintenant une partie en présentiel. Et donc, grâce à ça, on a quand même pu créer 720 duos en 2020, ce qui est une bonne chose".

Mais le constat est aussi, que malgré l’accompagnement des mentors et de tout le réseau de service public et associatif avec lequel travaille l’ASBL : "On a une fragilisation de la situation de certains jeunes. Et ce qu’on a voulu faire avec cette enquête, c’est effectivement objectiver cette situation, d’une part pour donner à voir la réalité de ces jeunes, et puis pour contribuer à émettre des pistes de réflexion pour éviter que ce fossé se creuse".