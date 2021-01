La criminalité en col blanc occupe-t-elle une place à part dans la justice ?

Carla Nagels, professeure de criminologie et auteure avec Pierre Lascoumes d’un livre intitulé "La sociologie des élites délinquantes", était ce mercredi l’invitée de Matin Première. Elle a répondu aux questions de Martin Bilterijs.

Dans l’opinion, voit-on une différence de traitement entre la criminalité en col blanc et la criminalité de droit commun ?

"C’est évidemment une question vaste. Les premières enquêtes qui travaillent sur la population générale et qui essayent de comparer les deux types de criminalité existent depuis les années 80 et, à l’époque, on voyait vraiment une différence flagrante de traitement par la population entre ces deux types de criminalité, différence qui a tendance à s’amoindrir.

En même temps, ces différences restent quand même tout à fait d’actualité, ne fût-ce que parce que les jugements sur la gravité des comportements restent similaires et sont liés à la gravité supposée, gravité qui est surtout comptabilisée en termes de coûts humains et économiques.

En fait, la criminalité en col blanc a cette particularité d’avoir une sorte de victimisation très diffuse. Donc, arriver à relier une victime à un type de comportement reste difficile, c’est-à-dire que le citoyen, quand on l’interroge sur la fraude fiscale, estime qu’il n’est pas personnellement victime, ce qui est en réalité faux. Mais en tous les cas, sa perception reste différente."

Cela veut-il dire que la criminalité en col blanc est perçue comme moins grave par l’opinion ?

"Oui, de manière générale, même si les différences ont tendance à s’amenuiser depuis quelques années."

Pourtant, on pourrait se dire que les dommages causés par cette criminalité peuvent être chiffrés, sont tangibles. On sait les sommes en jeu, c’est ça qui peut paraître paradoxal.

"Oui, mais dans les enquêtes qu’on mène, on travaille sur des cas, et les cas doivent toujours être spécifiés, c’est-à-dire que c’est évidemment difficile de dire à quelqu’un qu’il a été victime personnellement d’un comportement délictueux des élites."

D’après ce que vous étudiez, cette différence dans l’opinion entraîne-t-elle une différence au niveau des sanctions ? Est-ce qu’il y a un lien de… je n’ose pas dire de cause à effet, évidemment, mais est-ce que c’est lié ?

"Je ne suis pas sûre que c’est lié. En tous les cas, la justice a du mal à se saisir de ce type de comportement pour un ensemble de raisons qui lui sont propres, puisqu’elle doit clairement relier des faits à des comportements individuels, et qu’en criminalité économique et financière, c’est souvent difficile.

Donc, est-ce qu’il y a un lien direct entre ce que la population pense et la manière dont la justice la traite ? C’est une des hypothèses déjà posées par un des premiers sociologues, Edwin Sutherland, qui a travaillé là-dessus au début du XXe siècle. Vous voyez donc que ça remonte quand même assez loin.

Mais je pense surtout que les particularités du système judiciaire font que celui-là est quelque part mal adapté — c’est peut-être un mauvais terme choisi — pour traiter ce type de comportement."

Comment explique-t-on que lorsqu’une personne est mise en cause, elle met en avant plutôt la réussite de son entreprise — "j’ai fait fructifier une entreprise, elle vaut X milliards d’euros, elle fait vivre autant de familles " ? Qu’est-ce que ça dit de leur rapport à la justice ?

"C’est une question délicate parce que je pense que le problème ne se pose pas spécifiquement là. Je pense que le problème se pose plus sur le fait qu’un ensemble de personnes qu’on appelle les élites, même si ce terme est difficilement définissable en soi, ont un rapport au monde différent. Ne fut-ce qu’une entreprise avec des milliers de travailleurs, c’est évident que la personne qui est à la tête de cette entreprise se sent en partie responsable de la réussite de cette entreprise et fait parfois des choix éthiques qui sont questionnables, alors que pour lui ça peut avoir un sens de faire ce choix-là."

Pour revenir aussi sur la circulation de ces informations dans l’opinion, on a l’impression qu’il y a beaucoup d’affaires politico-financières qui font beaucoup de bruit à un moment, puis retombent. On a tous entendu parler des LuxLeaks, des Panama Papers, on connaît l’identité des personnes qui ont été mises en cause, mais on ne sait finalement pas le suivi, ou en tout cas très peu. Comment l’explique-t-on ?

"Parce que le temps de la médiatisation et le temps des médias ne sont pas du tout le même que le temps de la justice. Et dans ces affaires-là, souvent, la justice a besoin d’énormément de temps pour travailler, pour faire des dossiers, pour enquêter. Et quand vous assistez à un procès économique et financier, si vous n’y connaissez pas grand-chose vous-même, vous êtes souvent confronté à une sorte de discours de langue de bois, ou en tous les cas à un ensemble de logorrhée des avocats que vous ne comprenez pas, que vous ne saisissez pas.

Je pense donc qu’entre un scandale, la scandalisation d’une affaire, c’est-à-dire quelque chose qui sort et qui est manifestement important, et le traitement qui va être fait de cette affaire, entre autres par la justice, il y a évidemment souvent plusieurs années qui se passent. […] Mais les premiers jugements vont tomber plusieurs années plus tard. Il faut évidemment que les médias puissent se ressaisir d’un événement, et souvent, cet élément, pour pouvoir repartir sur une nouvelle histoire, n’est pas présent."

On peut finalement se dire que ce temps médiatique est assez inextricable, temps qui est beaucoup plus court que le temps de la justice. Comment pourrait-on faire pour assurer un suivi de tout ça et que l’opinion qui est au courant à un moment T le soit à plus long terme ?

"Ce qui est intéressant de constater, c’est que les affaires de criminalité économique et financière sont souvent traitées dans la presse par la rubrique économique, et non par la rubrique justice, ce qui montre déjà l’intérêt ou la manière de rentrer dans un sujet pour les médias.

Évidemment, quand vous avez une grande affaire, elle fait la une, et la une est intéressante, mais après ça, tous les traitements qui vont être faits par la suite seront dans les pages économiques. Mais il faut les ouvrir pour savoir ce qu’il y a dedans et ce qui s’y rapporte."

Comment faire, quand on aborde ce domaine, pour ne pas tomber dans la défiance des élites ? Vous disiez tout à l’heure que c’est une notion finalement très difficile à définir. Comment ne pas tomber dans le " tous pourris " quand on aborde ça ?

"En essayent d’analyser les choses de manière plus objective. Mais je dirais que depuis leur naissance, les médias se sont toujours intéressés à la criminalité économique et financière, mais de manière très caricaturale. On a donc des grands leitmotivs, soit qui sont tous pourris, et je dirais qu’on est aujourd’hui plutôt là-dedans depuis la crise financière de 2008.

Avant ça, on avait : il y a quelques pommes pourries, donc on ne va pas jeter l’opprobre sur toute une profession, on va plutôt penser que certains, dans cette profession, ne respectent pas les normes. Il me semble que la vérité se situe quelque part au milieu. Quand on fait une analyse un peu plus approfondie, il y a évidemment encore des chefs d’entreprise qui respectent les règles éthiques, on est bien d’accord avec ça."