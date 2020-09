La course contre la montre de Will Gadd pour vaincre le sommet du Kilimandjaro avant la fonte définitive des glaces

Le grimpeur canadien Will Gadd - © RTBF/Reuters

Climat : un alpiniste fait l'ascension du Kilimandjaro avant la fonte des glaces - 11/09/2020 Le grimpeur canadien Will Gadd a entrepris en février dernier de faire l'ascension du Kilimandjaro, en Tanzanie, afin de constater la fonte des glaces sur cette montagne, la plus haute d'Afrique (5891 mètres). Il y était déjà allé en 2014, et il a voulu y retourner cette année afin d'être le dernier humain à grimper par la route emblématique établie par l'alpiniste Reinhold Messner en 1978 : ce chemin sera bientôt rendu définitivement inaccessible par le réchauffement climatique. Sur place, a constaté que les grands glaciers qu'il avait observés il y a 6 ans ne sont plus que des fines lames de glace. Grâce à la cartographie GPS, son équipe a pu mesurer que ces glaciers avaient perdu près de 70% de leur masse en fondant. Il s'est déclaré étonné par la rapidité du processus. A 53 ans, Will Gadd est connu pour ses exploits de grimpeur sur glace, skieur, kayakiste et pilote de parapente.