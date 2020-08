La cour d'appel d'Anvers évacuée suite à une "menace"

La cour d’appel d’Anvers a été évacuée jeudi après-midi après avoir reçu une "menace". On ne connaît pas le teneur de cette menace et la police ne veut pas en dire plus dans l’intérêt de l’enquête lancée dans la foulée. Les immeubles et établissements horeca voisins ainsi qu’un parking seront aussi évacués. "Nous ne voulons prendre aucun risque", a expliqué le porte-parole de la police Wouter Bruyns.

Aucun détenu ne se trouve pour le moment dans la cour d’appel et toutes les audiences ont déjà eu lieu, précise le porte-parole.