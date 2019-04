La côte fait le plein de vacanciers, l'horeca a du mal à suivre

Avec ce soleil, la côte belge fait le plein de vacanciers pour ce week-end pascal. 375 000 touristes d'un jour y sont attendus. Pas facile de suivre pour le secteur de l'horeca en manque de main d'oeuvre. Ce sont notamment les étudiants qui manquent.

Le week-end prolongé et les températures estivales poussent de nombreux belges et touristes à prendre la direction de la côte. Les hôtels font le plein avec un taux d'occupation de 85%. Et les terrasses vont très vite se remplir de vacanciers à la recherche d'une glace, d'un verre ou d'un bon repas.

Seulement problème, la main d'oeuvre dans l'horeca vient à manquer. Pour Daphnée Daeninck, responsable de 2 bars et de 2 glaciers à Blankenbergh, il faut au moins 30 personnes pour assurer ce week-end. "J'ai tous les jours besoin de personnel et c'est très difficile de trouve", explique-t-elle. "Quand je suis en full équipe durant l'été, on a besoin de soixante personnes". Pour elle pas de problème ce week-end, son personnel est au grand complet mais "c'est toujours une interrogation pour le lendemain parce que c'est possible que demain il y ait cinq personnes qui ne viennent pas".