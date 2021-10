La Corée du Sud offre au pape une croix faite avec du barbelé de la frontière avec le Nord

Elle est truffée de clôtures de fils de fer barbelés et de champs de mines, ce qui rend toute tentative de traversée extrêmement dangereuse.

"La République de Corée [la Corée du Sud, ndlr] est le dernier territoire divisé du monde", a souligné M. Moon. "La fonction des barbelés dans la péninsule coréenne est d'empêcher ceux du côté opposé de traverser la frontière".

François lui a offert en retour une médaille en bronze représentant le projet originel du Bernin pour l'édification de la place Saint-Pierre au Vatican.

La rencontre entre le pape argentin et le chef de l'Etat sud-coréen n'a pas été ouverte à la presse.

Mais, dans un communiqué, le Vatican a souligné que Séoul et le Saint-Siège "partageaient l'espoir que l'effort commun et la bonne volonté puissent favoriser la paix et le développement dans la péninsule coréenne, soutenus par la solidarité et la fraternité".

Il s'agit de la deuxième rencontre entre Jorge Bergoglio et Moon Jae-in après la visite de ce dernier au Vatican en 2018.