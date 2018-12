La COP26 en Belgique? Plutôt oui du côté bruxellois et wallon, plutôt non du côté flamand

La COP24 touche doucement à sa fin : elle s'achève ce vendredi. Sur le plan politique belge, les ministres sont entrés en scène pour tenter d’aboutir à quelques avancées dans la lutte contre le réchauffement climatique. L’appel lancé par les 75 000 marcheurs, l’annonce faite par le Premier ministre de faire du climat une de ses priorités : la pression est sur les épaules des ministres belges présents à ce sommet... D'autant plus que la Belgique a été pointée du doigt pour son rejet de deux directives européennes pour le climat... "contre le gré du Fédéral" s'est défendue la ministre Marie-Christine Marghem, sous le feu des critiques. Ce n'est pas la première fois que régions et fédéral peinent à trouver un compromis sur les objectifs environnementaux, une compétence partagée par les deux niveaux de pouvoir. Ça

En réponse à cette difficulté de conciliation, les trois ministres régionaux se sont rencontrés et ils ont pris quelques engagements, comme celui de faciliter le travail entre eux, d’avoir une meilleure cohérence en matière de politique climatique. Dès janvier prochain, l’idée d’une agence interfédérale du climat sera étudiée. C’est la ministre bruxelloise Céline Fremault qui sera aux commandes. Elle sera aussi en charge d’organiser des réunions mensuelles entre le régional et le fédéral : plus se voir pour mieux se comprendre.

"Indéniablement, il y a un problème lié certainement à la lasagne institutionnelle. Il y a aussi un problème qui peut être lié aux asymétries de gouvernement, il ne faut pas se le cacher. Mais avoir une coordination où les maîtres mots sont la transparence, la gouvernance et l’expertise, je pense que ça peut largement contribuer à avoir un impact sur le rehaussement des ambitions qui sont nécessaires sur le plan politique et qui sont aussi réclamées par les citoyens."

"Créer une dynamique vertueuse"

Et d'envisager une COP26 en Belgique ? "Je pense que c’est possible, ajoute la ministre. Bruxelles a émis un avis qui y est favorable. Nous réclamons, je pense, une étude de faisabilité pour bien déterminer les tenants et aboutissants de l’organisation d’une telle conférence, qui n’est pas non plus une simple balade, mais ça aurait le mérite à tout le moins de mettre une ambition qui soit encore plus élevée par rapport à un pays organisateur, de créer une dynamique vertueuse et je pense qu’on en a tous besoin. "

Du côté wallon, Jean-Luc Crucke est lui aussi favorable à une COP26 dans notre pays. Par contre, c'est du côté flamand que ça coince. "Nous en avons discuté au sein du gouvernement flamand, notre sentiment était que si cela coûte 200 millions aux contribuables, nous préférions consacrer cette somme à des mesures qui, effectivement, limitent l’émission des gaz à effet de serre. C’était donc l’avis du gouvernement flamand et c’est cela que j’ai communiqué aujourd’hui."