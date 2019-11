La Convention internationale des droits de l'enfant a 30 ans: une longue histoire pour y arriver

Les Droits des Enfants - 12/11/2019 Dans presque tous les pays en développement, les enfants et les jeunes représentent jusqu'à 70 pour cent, et donc la majorité absolue, de la population. La Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 définit les droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels des filles et des garçons âgés de moins de dix-huit ans. Les droits des jeunes étant violés de diverses façons dans le monde, la mise en application de tous les droits des enfants représente un immense défi. A fin que les enfants puissent construire leur avenir, nous devons tous nous impliquer à faire en sorte qu'ils connaissent leurs droits et que ces droits soient respectés, protégés et garantis. L'approche de la politique allemande de la coopération au développement, fondée sur les droits humains, vise à soutenir les pays partenaires à concrétiser efficacement et durablement les droits des enfants et des jeunes. Le clip illustre la diversité des domaines d'action qui ont un impact sur les droits des enfants. Il montre les divers pôles d'intervention prioritaires de la politique du déve-loppement et fait ressortir les liens directs qui existent avec les droits des enfants. Le clip a pour but à la fois d'informer et de nous exhorter à renforcer notre contribution à la concrétisation des droits des enfants.