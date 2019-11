Pauvreté, harcèlement, exclusion scolaire… Où en sommes-nous en Belgique avec les droits de l'enfant ?

Depuis 30 ans, l’enfant, défini comme toute personne de moins de 18 ans, dispose formellement de droits fondamentaux grâce à la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, qui est d’application partout à travers le monde. Hormis aux États-Unis (qui ne l’ont pas ratifiée). En son honneur, le 20 novembre a d’ailleurs été décrétée "Journée internationale des droits de l’enfant" dans le monde entier.

En Belgique francophone, la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE) a rédigé une note assez complète sur la situation en Belgique "Les droits de l’enfant ont 30 ans, joyeux anniversaire ?".

Le Délégué général aux droits de l’enfant, qui est compétent pour ces matières en Fédération Wallonie Bruxelles, nous reçoit dans son bureau de Molenbeek. L’accueil est chaleureux, l’homme charismatique s’installe à la table de réunion de son bureau pour évoquer la situation concernant l’application de cette Convention internationale.

Et le moins que l’on puisse dire ces que les chantiers sont encore nombreux. Si la Belgique se classe dans les bons élèves de la classe, tous n’est cependant pas parfait et Bernard De Vos et son équipe d’une quinzaine de collaborateurs s’activent pour améliorer la situation.

Le Délégué général est d'ailleurs fort occupé, il va remettre, ce mercredi, aux autorités sont rapport relatif aux incidences et aux conséquences de la pauvreté sur les enfants, les jeunes et leur familles, une version actualisée de celui de 2009. Et pour lui, 10 ans plus tard, la situation est encore pire dans notre pays.

On commence cette discussion avec un autre sujet de l’actualité, le sort réservé aux enfants de Daech. En juin dernier Bernard De Vos avait d’ailleurs tapé du poing sur la table en signant une lettre ouverte où il interpellait les autorités belges sur la situation sur place.

Quelques mois plus tard, le Délégué général est toujours au front, même si pour lui le temps devient long : "Cela fait deux que je dis qu’au regard de la Convention internationale nous devons rapatrier ces enfants et leur donner un avenir digne. Ces enfants sont les victimes d’un conflit qui les dépassent, ils doivent revenir au pays. On ne parle pas de milliers d’enfants, selon le comptage de l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM), c’est tout au plus de 69 enfants dont on parle et nous avons les structures pour pouvoir encadrer leur retour. Et, en plus, la grosse majorité de ses enfants à entre 1 et 3 ans, ce ne sont donc pas des terroristes endoctrinés mais des enfants sans écoles, sans avenir, qui vivent entassés dans des camps".

La question du retour des familles, des mères pour l’immense majorité, est également posée et continue de constituer un obstacle au retour des enfants avoue le Délégué général. "Ici aussi, notre avis n’a pas varié et se base sur le principe du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par la Convention de l’ONU dans son article 3 : la Belgique se doit de rapatrier les mères, à chaque fois que c’est possible. Ceci n’empêche évidemment pas les États de déférer ces femmes à la justice s’il y a lieu, conformément à notre législation nationale, aux normes internationales et européennes applicables".

