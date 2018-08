"Un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé", cette phrase, on l'entend souvent et pourtant, c'est faux selon une récente étude scientifique.

L'étude publiée aujourd'hui par la revue médicale The Lancet évalue les niveaux de consommation d'alcool et leurs effets sur la santé dans 195 pays entre 1990 et 2016.

Constat : un verre d'alcool par jour c'est déjà trop pour rester en bonne santé. La consommation quotidienne d'alcool augmente le risque de contracter un cancer ou une cirrhose.

Martin de Duve, directeur d'Univers santé, le confirme : un verre par jour est nocif mais le risque est modéré : "Si on prend le risque lié à une consommation, ici en l’occurrence l'alcool, et bien on voit que dès le premier verre d'alcool, malheureusement, le risque carcinogène augmente, donc le risque de cancer. Il faut évidemment relativiser ce type d'information, c'est un risque qui est dose-dépendant, donc plus les doses augmentent, plus le risque augmente".

Mais il précise : "Dès la première unité, le risque augmente, mais de manière tout à fait progressive et donc, très raisonnable. A une unité d'alcool par jour, on est dans un risque tout à fait modéré. Il faut pouvoir composer et trouver le juste milieu, le bon équilibre en matière de consommation. C'est pour ça aussi que le conseil supérieur a recommandé de ne pas dépasser idéalement dix unités d'alcool par semaine, à répartir sur plusieurs jours".

Pour vous donner une idée, dix unités d'alcool correspondent à dix verres de vin de 10 cl ou 10 bières de 25 cl.