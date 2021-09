La conciliation éthique, la solution (gratuite) aux conflits de voisinage ?

Sortir par le haut d’un conflit en évitant les longues et coûteuses procédures judiciaires, c’est le programme promis par l’ASBL "Conciliations éthiques" basée dans le Hainaut et active dans plusieurs communes. Exemple avec Didier, un habitant de Strée (Beaumont) en conflit avec son voisin depuis un an, pour une question de droit d’échelle à un garage du voisin enclavé dans la propriété de Didier. "C’est un simple conflit de voisinage", reconnaît aujourd’hui Didier. Mais l’affaire entre les deux voisins, et anciens amis, a très vite pris d’énormes proportions. "Lui campait sur ses positions, moi je campais sur les miennes. Et ça commençait à influencer mon stress, mon sommeil, etc.". Bref, il fallait désamorcer.

Didier a alors contacté son agent de quartier, qui l’a renvoyé vers sa commune, qui l’a renvoyé vers l’ASBL de "Conciliations éthiques". "Nous arrivons au premier appel", insiste Michel Parmentier qui sonnait chez Didier après 3 ou 4 jours seulement. Puis, le conciliateur se rend dans la partie adverse. "Nous sommes une association de terrain, on va voir les gens. S’ils ne veulent pas parler à leur voisin, ce n’est pas grave, on sert d’interface. Dans ce cas-ci, j’ai demandé à l’autre partie ce qui lui serait agréable comme solution."

S’en suit alors une partie technique où l’ASBL consulte des experts de secteur pour proposer une solution accommandante aux deux parties. "Ici, on a fait venir un entrepreneur pour savoir de combien de mètres il aurait besoin pour installer un échafaudage", et d’ainsi proposer une solution aux deux voisins. Le conflit est maintenant apaisé et sans passer par la justice. "Cela aurait pris des proportions encore plus grandes, cela aurait été plus long et nous n’aurions certainement pas fini après un an", tranche aujourd’hui Didier.

La conciliation éthique n’est ni de la médiation, ni de la justice

Les conciliateurs éthiques ne sont ni avocat, ni juge, ni policier. "Nous n'avons pas un statut nous permettant d'imposer des choses. Nous sommes un citoyen comme eux qui avons l'expérience du vécu." Par moment, il s'agit aussi de rétablir les équilibres dans les conflits. "Quand certains sont trop gourmands, on doit équilibrer les demandes. Nous sommes là pour comprendre un problème mais pas pour défendre une partie contre l'autre."

Pour Michel Parmentier, il ne faut pas confondre son service avec la médiation, car celle-ci est payante. "Il faut que les deux parties soient d’accord de participer à la médiation et qu’elles soient d’accord de payer le médiateur. Donc l’enjeu financier doit au moins dépasser le prix de la procédure." Par ailleurs, la conciliation éthique est gratuite pour le citoyen qui y fait appel. "Nous sommes financés par les communes avec lesquelles nous avons une convention, par exemple à travers leur plan de cohésion sociale. Nous ne sommes donc pas payés au conflit, à sa durée ou à son importance financière."

Mais la conciliation éthique, c’est aussi un principe philosophique. "On veut traiter le conflit de manière éthique et non juridique. On veut mettre l’éthique au-dessus du juridique. Le juridique va dire X a tort et Y a raison. Nous, nous cherchons une solution juste qui peut, bien souvent, se trouver entre les deux."

L’ASBL résout 400 conflits de voisinage par an et est présente pour l’instant dans plusieurs communes du Hainaut (Quaregnon, Beaumont, Le Roeulx, Binche, Manage, Erquelinnes, Merbes, Lobbes). Elle souhaiterait s’étendre à toute la Wallonie en décrochant un accord avec la Région wallonne, via sa politique des pouvoirs locaux.

La conciliation éthique doit-elle dès lors devenir un service communal ? "Je préfère la comparaison avec la Croix-Rouge. Nous sommes un tiers désintéressé et devons rester inféodés au pouvoir car quelques fois, le conflit peut impliquer la commune. Notre principe de base est de rester extérieur au conflit."