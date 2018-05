La compagnie allemande Flixbus lance une offre de liaisons domestiques en Belgique

Depuis quelques jours, une nouvelle société privée s'est lancée dans les transports en commun chez nous. C'est un opérateur allemand qui relie plusieurs grandes villes belges en autocar. Est-ce un concurrent pour la SNCB? Nous avons testé ce service de bus entre Anvers et Bruxelles.

Depuis une dizaine de jours, une société allemande relie dix fois par jour, Bruxelles à Anvers. Ce trajet est censé prendre 50 minutes à 1h15 en fonction du moment de la journée et donc des embouteillages. Nous avons acheté notre billet sur internet pour 3€99. Lorsque nous arrivons, avec une caméra cachée, à la gare des bus à côté de la gare du Nord à Bruxelles, nous remarquons qu'il n'y pas d'arrêt de bus. Mais un agent nous promet de nous prévenir dès que le bus pour Anvers sera arrivé. Malheureusement, personne ne nous préviendra.

A 13h30, notre heure de départ, aucun bus pour Anvers. Celui-ci arrivera avec quelques minutes de retard et il faudra à nouveau se renseigner pour être sûr d'embarquer à bord du bon véhicule qui continue ensuite vers les Pays-Bas. Et en plus du ticket, il faudra également présenter sa carte d'identité. Si on a rate son bus, impossible de monter dans le suivant avec le même ticket.

Le bus démarre avec 21 minutes de retard. A bord, l'autocar est plutôt confortable. Des prises sont disponibles pour charger son smartphone, la connexion wifi est gratuite et les toilettes sont propres. Au niveau place, seul un siège sur trois est occupé. De quoi allonger sans problème ses jambes.

La ligne fera l'impasse sur un arrêt prévu à Brussels Airport pour rattraper son retard. Et malgré les embouteillages, il n'arrivera finalement à Anvers qu'avec trois minutes de retard sur l'horaire annoncé. Pour Jesper Vis, le directeur de Flixbus Benelux, même si ces trajets sont plus longs qu'en train, ses clients disposent d'autres avantages: "Le trajet peut être plus long mais nous sommes à l'heure et nous n'avons jamais de problème d'alimentation électrique ou d'obstacle sur la voie. Et nous offrons du service comme le wifi et les prises de recharge ainsi que plus d'espace. Nous avons des avantages et des inconvénients, c'est au consommateur de choisir, pour le client belge, c'est bien d'avoir le choix".

Et son argument choc, c'est bien sûr le prix. 4€ pour la liaison Bruxelles-Anvers, c'est presque deux fois moins cher que le tarif plein de la SNCB. Flixbus ne possède en fait aucun bus. Elle travaille avec des opérateurs locaux et maximise le taux d'occupation et les rotations. "Nous ne nous lançons pas dans une guerre des prix car nous essayons d'offrir du confort à bord. Nos bus ne sont pas complets, mais bien remplis. Les coûts sont donc partagés sur un grand nombre de passagers. Tout le monde bénéficie donc d'un prix intéressant" explique Jesper Vis.

Grâce à ces nouvelles liaisons intérieures, la société basée en Allemagne espère transporter 700.000 personnes de plus cette année. Pas de quoi effrayer la SNCB qui effectue la liaison Bruxelles-Anvers en 34 minutes plusieurs fois par heure.

La concurrence s'annonce plus difficile pour la SNCB lors de la libéralisation du transport intérieur des passagers en 2023.

Entre-temps, ces bus pourraient attirer des voyageurs pour qui le temps est moins important que le prix du billet.