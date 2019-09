La compagnie aérienne néerlandaise Transavia pèse ce jeudi ses passagers à titre expérimental. Cela a lieu sur cinq vols au départ d'Eindhoven. "Grâce à une détermination plus précise du poids à bord, le calcul du carburant peut être effectué avec encore plus de précision dans le but de réduire les émissions de CO2", justifie l'aéroport local sur son compte Twitter.

La participation à cette expérience s'est faite sur base volontaire.