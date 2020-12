La commune de Woluwé-Saint-Pierre offre la livraison gratuite à vélo pour les commerçants

La commune de Woluwe-Saint-Pierre organise des livraisons gratuites et à vélo dans toute la région. Une initiative locale offrant la possibilité aux commerçants de faire plaisir à leur client sans dépenser un euro pour livrer leurs colis.

L’initiative a été lancée en début de semaine et vise à mettre les petits commerces à égalité avec les géants de l’internet qui offrent généralement la livraison gratuite.

C’est en partenariat MaZone et Urbike que la commune de Woluwe Saint-Pierre permet d’offrir une livraison zéro carbone dans tout Bruxelles.

"Notre objectif a été de vraiment donner les mêmes armes à nos commerçants comme Amazon par exemple en les aidant à se digitaliser mais aussi en offrant cette livraison gratuite", explique Antoine Bertrand, échevin en charge de la vie économique locale de Woluwe Saint Pierre

Des commerçants ravis

Dans son salon de coiffure, Virginie De Conninck est pour le moment privée de clients. Seule la partie boutique du salon, avec ses produits de beauté est accessible, que ce soit sur place où par livraison. Depuis quelques jours, elle bénéficie d’une mesure lancée par la commune de Woluwé-Saint-Pierre qui offre la livraison gratuite à vélo et en est ravie.

"La commune intervient maintenant en payant les frais de livraison qui fait que nos clients quand ils commandent n’ont plus que les frais d’achat de leur produit et plus les frais de livraison".

La commune de Woluwe-Saint-Pierre a donc débloqué une enveloppe pour offrir à ses commerçants ce service de livraison gratuit. L’initiative continuera tout au long du confinement, voire plus, si le succès est au rendez-vous.