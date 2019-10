La communauté chinoise en Belgique: après les "immigrés économiques", les investisseurs

Le 1er octobre 1949, Mao Tse Toung fondait la République populaire de Chine, après une longue et sanglante guerre civile. Un anniversaire commémoré en grande pompe par la communauté chinoise de Belgique qui compte aujourd'hui plus de 40.000 personnes. Notre pays a connu plusieurs vagues d'immigration chinoise. La première a suivi la création de la république populaire de Chine.

Des milliers de réfugiés fuyant le régime communiste sont entrés chez nous par le port d'Anvers. C'est d'ailleurs dans cette ville que se trouve le quartier "Chinatown" le plus important de Belgique. Beaucoup de Chinois sont aussi arrivés après la répression des manifestations de la place Tien An Men en 1989. Mais la majorité d'entre eux sont venus en Belgique au titre du regroupement familial.

Au-delà des images habituelles de cette communauté plutôt discrète, les restaurants, les danses traditionnelles ou le Tai chi, l'immigration chinoise aujourd'hui présente de nouveaux visages. Moins de réfugiés politiques et de regroupements familiaux mais surtout d’avantage d’étudiants et des investisseurs qui choisissent une Belgique située au cœur de l'Europe.

Impossible de recenser précisément le nombre d’entreprises chinoises présentes en Belgique mais cela dépasse la centaine. Sans compter des proses de participation chinoise dans des sociétés belges. Et puis, il y a une nouvelle génération d’immigrés économiques qui créent tout simplement leur entreprise chez nous. Haichen Wang est le CEO de la société Atlas Hisea. Parmi ses multiples activités, il s’occupe de l’accueil des investisseurs chinois en Belgique pour le compte de l’Awex.

Une immigration d'investisseurs

"Au niveau des profils, ça se diversifie fortement. Traditionnellement, on pense aux personnes qui travaillent dans des restaurants chinois mais aujourd’hui, il y a de plus en plus d’étudiants, il y a des travailleurs qualifiés qui viennent ici dans des boîtes chinoises et il y aussi des investisseurs qui, soit prennent des participations dans des sociétés belges soit créent leur propre entreprise".

Exemple ce patron chinois qui a créé la société ECDC à Liège. Liassen Tan a 35 ans et déjà un beau parcours d'entrepreneur derrière lui. En Chine d'abord où il avait créé une société d’import-export de pierres, à Liège ensuite voici 5 ans une entreprise qui travaille dans l'import-export de marchandises vendues en ligne. Il y a créé 54 emplois dont 40 % de Belges. Il en est fier.

"Les investisseurs comme moi sont venus pour créer des emplois, pour apporter des investissements et pour amener plus d'activité en support des entreprises locales". Et depuis son arrivée, Liassen Tan a voulu s’intégrer dans sa région d’accueil.

Intégration totale

"J'ai le sentiment d'être Belge et d'être wallon d'être ici chez moi depuis le début. C'est pour ça que je suis ici. J’ai reçu un accueil formidable de la part des autorités locales. C’est d’ailleurs grâce à l’Awex qui était venue faire une conférence en Chine, que j’ai choisi de m’installer ici. Outre la localisation au cœur de l’Europe, il y a la faculté des travailleurs belges de parler plusieurs langues et puis il y a surtout l’envie des gens d’ici de s’impliquer dans la société. Je ne pourrais réussir un tel projet si je ne pouvais pas compter sur les gens d’ici. "

Avec son épouse, il a décidé de passer l'essentiel de son temps en Belgique pour favoriser la scolarité de ses deux enfants. Lui-même apprend le français et roule à vélo le weekend avec des amis belges. Et il aimerait que le Wallonie soit plus fière d'elle-même. Qu'elle redevienne aussi fière que le coq sur son drapeau ! Si tous les nouveaux immigrés chinois ne professent pas une telle volonté d’intégration, beaucoup aujourd’hui voient leur avenir en Belgique, au cœur de l’Europe.

Et les Chinois ne s'y sont pas trompés eux qui ont par exemple investi dans un incubateur d'entreprise à Louvain-la-Neuve qui devrait attirer de nombreuses entreprises chez nous avec du personnel chinois ou la société de vente en ligne Ali Baba qui devrait elle aussi provoquer la venue de plusieurs centaines de nouveaux travailleurs chinois.