La commission radicalisation du parlement flamand s'empare du dossier "Schild & Vrienden"

La commission pour la lutte contre la radicalisation violente du Parlement flamand se réunit jeudi 13 septembre pour discuter du reportage de la VRT sur le mouvement conservateur "Schild & Vrienden". Il s'agira d'échanges de réflexions entre parlementaires. C'est ce qu'a fait savoir ce jeudi Nadia Sminate (N-VA).

"Je suis dégoûtée par ce que j'ai pu voir et entendre dans le reportage", dit Nadia Sminate. La présidente de la commission a été sollicitée par différents membres de la commission qui souhaitaient que la commission radicalisation se réunisse. Par le passé, cette commission se concentrait surtout sur la radicalisation religieuse, et plus particulièrement sur la problématique des combattants en Syrie et de la radicalisation islamiste. Mais Nadia Sminate se veut très claire : "Nous devons envoyer un signal clair que nous rejetons chaque forme de radicalisme et d'extrémisme. Nous ne pouvons admettre que nos jeunes fassent se genre de choses. La commission doit mettre en cause toute forme d'extrémisme et d'incitation à la haine".