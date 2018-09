La commission de la Justice approuve la proposition de loi de la majorité sur la sortie du Code pénal de l'avortement

Le dossier de l’avortement était à nouveau au centre des discussions ce matin en commission Justice à la Chambre. Un dossier sur lequel la majorité avait bien eu du mal à se mettre d'accord au vu des réticences de la N-VA et du CD&V à sortir l'IVG du Code pénal. Finalement un compromis avait été trouvé : les partis de la majorité se sont accordés pour exfiltrer l'interruption volontaire de grossesse du Code pénal tout en maintenant, dans la loi, la menace de sanctions pénales pour les femmes et médecins qui ne respectent pas les conditions de l'IVG. Ce texte a donc été réexaminé en deuxième lecture ce matin et approuvé par la majorité avec le soutien du CDH. Le reste de l'opposition a voté contre. Il n'y a pas eu d'abstention.

Mauvais compromis pour l'opposition

A l'exception du CDH, dans l’opposition, on dénonce un mauvais compromis.

"Ce n'est pas une avancée historique pour le droit des femmes, c'est encore moins une dépénalisation de l'avortement", a regretté Karine Lalieux (PS).

Marco Van Hees (PTB), Muriel Gerkens (Ecolo) et Véronique Caprasse (DéFI), ont rappelé que de nombreux détracteurs se sont prononcés contre cette proposition que ce soit dans la magistrature, dans la société civile ou parmi le monde universitaire. Ils ont appelé les libéraux à changer de position, en vain.

La majorité est restée soudée

En théorie, il existait une majorité pour une dépénalisation complète de l'IVG, excluant le CD&V et la N-VA, et associant les socialistes, les écologistes, le PTB et DéFI. La majorité est restée soudée. "On aurait pu avoir plus mais ce qui est présenté ici est au moins un pas en avant. Parfois, il faut de la patience pour obtenir ce qui est bon pour la société", a expliqué Carina Van Cauter (Open Vld), en rappelant que la loi de 1990 dépénalisant partiellement l'avortement avait dû patienter 12 ans.

Le chef de groupe MR à la Chambre, David Clarinval, a souligné les avancées enregistrées dans le texte de la majorité, dénonçant au passage l’inaction des socialistes pendant 28 ans dans ce domaine.