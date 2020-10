La combattante de l'Etat islamique Noura Firoud de retour en Belgique

La combattante de l'Etat islamique Noura Firoud (24 ans), originaire de Vilvorde, est rentrée en Belgique jeudi avec ses trois enfants de Turquie, indique le parquet de Hal-Vilvorde, qui va à présent s'occuper de ses trois enfants mineurs. De Standaard avait déjà signalé jeudi matin que l'intéressée serait de retour ce jeudi.

Noura Firoud avait 17 ans quand elle est partie pour la Syrie en 2013 avec Houssien Elouassaki, une figure de proue de Sharia4Belgium. À sa mort, elle s'est remariée avec Houdaifa Am-mi, également originaire de Vilvorde et qui était aussi parti en Syrie en 2013. Un homme dont on n'a aujourd'hui plus de trace et qui pourrait avoir été tué par d'autres djihadistes. Il avait été condamné par défaut à cinq ans de prison lors du procès Sharia4Belgium.

Condamnation en 2019

Peu après son départ, le parquet avait déjà poursuivi Noura Firoud devant le tribunal de la jeunesse pour participation aux activités d'un groupe terroriste et recrutement de combattants. Comme la jeune femme se trouvait en Syrie, aucune mesure ne pouvait toutefois lui être imposée à ce moment-là.

En février 2019, le tribunal correctionnel de Bruxelles l'avait ensuite condamnée par défaut à cinq ans de prison pour avoir rejoint l'Etat islamique. A ses yeux, la jeune femme avait fourni à son mari une aide domestique, avait fondé une famille avec lui et avait élevé et pris soin de leurs trois enfants, ce qui, pour le tribunal, montrait qu'elle s'était activement mise au service de l'EI.

La femme a eu trois enfants en Syrie, qui ont maintenant 3, 5 et 6 ans. Elle s'est soudainement présentée en leur compagnie aux autorités turques en août et a été placée dans un centre de détention. Elle est rentrée ce jeudi en Belgique.

La santé physique et mentale des enfants sera examinée

"Dès son arrivée, elle sera emmenée en prison", explique le parquet de Hal-Vilvorde. "La santé physique et mentale des enfants sera examinée dans un premier temps. Par la suite, un cadre approprié leur sera fourni. Afin de donner à ce cadre toutes ses chances de succès, il est important de ne pas donner de détails à son sujet. Dans ce contexte, nous invitons les médias à respecter autant que possible la vie privée des enfants afin que leur retour et leur réintégration puissent se faire en toute sérénité. Comme pour les autres dossiers concernant les mineurs, le parquet de Hal-Vilvorde ne divulguera aucun détail sur les mesures concrètes de protection."