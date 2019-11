La cigarette électronique a tué Raphaël, âgé de 18 ans: "le lien est établi", affirme Maggie De Block

Il s’appelait Raphaël Pauwaert et avait tout juste 18 ans. Le 6 novembre dernier, il est décédé aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles. La cause de sa mort reste incertaine mais les médecins pointent du doigt la cigarette électronique et plus précisément, une huile de vapoteuse à base de CBD, un agent non-psychoactif du cannabis. Interrogée à la Chambre sur le sujet, la ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block a confirmé que "le lien avec la cigarette électronique est établi". "Il n'y a chez ce patient aucune autre explication pour une pneumonie aussi grave", a-t-elle ajouté.

Il y a un peu plus d’un mois, Raphaël est admis à l’hôpital pour une détresse respiratoire. Cela fait plusieurs jours qu’il se sent très mal. Un médecin lui avait pourtant prescrit une série de médicaments pour soigner une bronchite. " A son arrivée, son taux d’oxygène dans le sang était très bas. La réaction inflammatoire s’est enclenchée et nous n’avons pas pu faire grand-chose. Ses poumons ont cessé de fonctionner et nous l’avons plongé dans un coma artificiel ", explique Luc-Marie Jacquet, le chef de service aux soins intensifs des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles.

La suite, vous la connaissez. Raphaël Pauwaert pourrait bien être le premier décès en Belgique et plus largement en Europe causé par la cigarette électronique et l’utilisation d’un liquide à base de CBD.