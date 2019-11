La cigarette électronique a-t-elle tué Raphaël, un jeune Bruxellois ?

Il s’appelait Raphaël Pauwaert et avait tout juste 18 ans. Le 6 novembre dernier, il est décédé aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles. La cause de sa mort reste incertaine mais les médecins pointent du doigt la cigarette électronique et plus précisément, une huile de vapoteuse à base de CBD, un agent non-psychoactif du cannabis.

Il y a un peu plus d’un mois, Raphaël est admis à l’hôpital pour une détresse respiratoire. Cela fait plusieurs jours qu’il se sent très mal. Un médecin lui avait pourtant prescrit une série de médicaments pour soigner une bronchite. " A son arrivée, son taux d’oxygène dans le sang était très bas. La réaction inflammatoire s’est enclenchée et nous n’avons pas pu faire grand-chose. Ses poumons ont cessé de fonctionner et nous l’avons plongé dans un coma artificiel ", explique Luc-Marie Jacquet, le chef de service aux soins intensifs des cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles.

La suite, vous la connaissez. Raphaël Pauwaert pourrait bien être le premier décès en Belgique et plus largement en Europe causé par la cigarette électronique et l’utilisation d’un liquide à base de CBD.

Une vitamine E incriminé

Aux Etats-Unis, des chercheurs pensent avoir trouvé la raison de la maladie pulmonaire de 2000 vapoteurs américains et ce qui a pu provoquer le décès de 39 personnes. Il s’agit de la vitamine E présente dans un liquide d’e-cigarette à base de cannabis. Le produit incriminé proviendrait du marché noir et n’est pas autorisé à la vente en Belgique selon le SPF Santé Publique. En principe, la vitamine E est inoffensive pour la santé mais une fois brûlée ou inhalée, elle peut devenir toxique pour l’organisme.

"Nous n’avons pas pu trouver de traitement spécifique pour soigner Raphaël. Il avait probablement une susceptibilité individuelle à cette substance. Nous espérons que d’autres analyses en cours nous donneront plus de détails sur les circonstances de sa mort", ajoute le médecin Luc-Marie Jacquet.

De son côté, le SPF Santé Publique rappelle qu’il est déconseillé d’acheter des liquides e-cigarette sur internet et qu’il faut éviter au maximum de fabriquer ses produits soi-même. Quant aux parents de Raphaël, il espère pouvoir au plus vite faire la lumière sur ce qui s’est réellement passé avec leur fils. L’objectif, pour eux, est d’éviter que d’autres jeunes ne vivent la même chose que Raphaël.