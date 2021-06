La Chine veut envoyer une mission spatiale habitée sur Mars en 2033

La Chine veut envoyer en 2033 sa première mission spatiale habitée sur Mars, a indiqué jeudi la chaîne américaine CNBC sur base de déclarations du responsable d'un important fabriquant de fusées chinois.

Particulièrement ambitieuse dans le domaine spatial, la Chine avait récemment envoyé un robot jeep vers Mars. Des vols habités vers la planète rouge sont prévus pour 2033, 2035, 2037, 2041 et 2043, a déclaré Wang Xiaojun de l'entreprise CALT par liaison vidéo lors d'une conférence sur l'espace en Russie.

Les Chinois veulent dans un premier temps envoyer des robots chargés de prélever des échantillons à la surface et de les ramener sur Terre. L'étape suivante sera l'envoi d'une mission habitée et la construction d'une base. La troisième étape consistera à mettre en place une vaste flotte de vaisseaux spatiaux cargo qui constitueront une navette entre les deux planètes.

M. Wang a affirmé son espoir de voir les nouvelles technologies permettre un voyage aller-retour en "une centaine de jours".

La Chine a envoyé des astronautes vers sa station spatiale plus tôt ce mois. Elle a également annoncé vouloir construire une base lunaire et envoyer des sondes vers des astéroïdes et Jupiter.