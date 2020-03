La Chine ferme son accès à l'Everest en raison de l'épidémie de Covid-19

La Chine a annulé ses permis d'ascension de l'Everest en raison de l'épidémie de coronavirus, ont annoncé jeudi des organisateurs d'expédition, à quelques semaines du début prévu de la haute saison. La plus haut sommet de la Terre est accessible par la Chine par son versant nord, et par le Népal au sud. Cette dernière voie est traditionnellement la plus empruntée, elle ne fait pas en l'état l'objet d'une interdiction.

Plusieurs agences d'alpinisme ont indiqué avoir été informées par les autorités chinoises de la fermeture de leur voie vers le sommet de 8.848m d'altitude. La saison de printemps, la plus propice à la rude ascension de la montagne, se déroule en avril-mai.

Un seul cas au Népal

La voie népalaise reste ouverte pour le moment mais les organisateurs d'expéditions commencent à recevoir des demandes d'annulations. Katmandou exige désormais des alpinistes qu'ils produisent l'historique de leurs voyages au cours des 14 jours précédents et un certificat médical. Le Népal, qui ne compte qu'un cas confirmé de coronavirus à ce jour, a suspendu l'octroi de visas à l'arrivée aux ressortissants de huit pays, dont la France.

L'année dernière, la haute saison sur l'Everest avait donné lieu au nombre record de 885 personnes montées au sommet, 644 depuis le Népal et 241 depuis la Chine.