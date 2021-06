La Chine dévoile de nouvelles images de Mars prises par son robot téléguidé Zhurong

La Chine a dévoilé lundi de nouvelles images de la planète rouge prises par son robot téléguidé Zhurong. Les photos et vidéos montrent notamment l'ouverture du parachute de la sonde chinoise lors de son atterrissage le 15 mai sur Mars, ou une opération de reconnaissance de l'engin.

Le robot s'active sur Mars depuis 42 jours martiens (un jour sur Mars correspondant à une journée à peine plus longue que sur Terre avec 24 heures et 40 minutes) et a parcouru une distance de 236 mètres.

La Chine avait lancé en juillet 2020 depuis la Terre sa mission inhabitée "Tianwen-1", du nom de la sonde envoyée dans l'espace et composée d'un orbiteur (qui tourne autour de Mars) et d'un atterrisseur avec "Zhurong" à bord qui s'est posé samedi dernier dans une zone de la planète rouge nommée "Utopia Planitia", une vaste plaine dans l'hémisphère Nord de Mars.