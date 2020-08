La chasse au trésor : un loisir plein de richesses

La chasse au trésor est un sport vieux comme le monde ou presque ! Le trésor des templiers, le trésor des nazis ou celui de l’abbé de Rennes le Château ! Autant de légendes qui ont nourri et nourrissent encore l’imaginaire et la passion de millions de gens à travers le monde. Dernier en date : le trésor de Forest Fenn, du nom de ce milliardaire américain qui avait caché 1 millions de dollars dans les montagnes rocheuses aux Etats Unis. Après 10 ans de quête par plus de 300.000 chasseurs, et 5 morts, elle vient de se terminer. On l’a trouvé mais personne ne sait qui !

Mais cette passion de la chasse aux trésors, on peut la vivre aussi chez nous. Une jeune société liégeoise s'est spécialisée dans ce type de jeu et le succès est au rendez-vous. Il faut dire que le trésor veut le détour. Il s’agit d’un œuf d’or, d’argent et de diamant fabriqué par deux orfèvres belges. Il vaut 210 000 euros et c’est l’objet de la quête de Guardians of legend, une chasse conçue par la société NO-zone, une jeune société liégeoise. Son fondateur, Vincenzo Bianca est tombé dans le jeu tout petit. Il avait 8 ans quand il a vu à la télévision un reportage sur la Chouette d’or. Une chasse au trésor conçue par des Français, qui échappe encore aujourd’hui, après 25 ans, à toutes les recherches ! Valeur de la chouette d’or : 150.000 euros.

Un jeu dans le jeu !

De là est née sa passion pour les jeux de société et autres chasses au trésor. Son entreprise est plutôt florissante puisqu’elle conçu des milliers de jeux et qu’elle a touché près d’un million de joueurs, de tous les âges et d’un peu partout dans le monde. Avec Guardians of Legend, il a touché le gros lot. Depuis le lancement de ce jeu voici un an et demi, i-sa version plate-forme a été vendue à 15000 exemplaires et traduite en 10 langues. Le principe en, est simple : le plateau est composé de différentes îles. Les joueurs en possèdent 3 chacun où se trouve leur trésor. Ils doivent faire deviner aux autres la bonne île et surtout deviner celle des autres avants eux !

" Cela se pratique en famille ou entre amis et c’est très convivial " assure Vincenzo Bianca, " mais il y a une astuce ". Il y a un deuxième jeu dans le jeu. Une véritable chasse au trésor. Pour y participer, il faut trouver un code dans la boîte de jeu, s’inscrire sur le site de la communauté de Guardians of Legend et résoudre 10 énigmes à découvrir dans des cartes postales. Ces cartes dévoilent des indices en réalité augmentée et permettent de découvrir les coordonnées d’un lieu où se cache un coffre. Et dans ce coffre ; les informations qui mènent tout droit à l’œuf d’or ".

Des centaines de milliers d’euros

Ouf ! Vous avez tout suivi ? En tous cas, cela marche car 5000 chasseurs de trésors venus de toute l’Europe tentent depuis des mois de résoudre l’énigme.

Un succès qui a ouvert des portes à l’étranger à Vincenzo Bianca qui a été sollicité par une maison d’édition française pour élaborer une chasse au trésor qui va se dérouler à la fois en France et en Angleterre avec à la clé un trésor de … plusieurs centaines de milliers d’euros.

Le trésor du parc

Bien plus modeste mais très ludique aussi, l’asbl Momallia organise sa 5ème chasse au trésor dans le parc naturel de la Burdinale- Mehaigne. Ici pas d’or à trouver mais des indices disséminés tout au long d’un parcours qui traverse les communes de Burdinne, Héron, Wanze et Braives. Gaston Lejeune, personnage haut en couleur en est l’organisateur. Il a parcouru le parc dans tous les sens pour élaborer 35 questions auxquelles il faut répondre pour compéter une phrase mystère ; laquelle mène à un ultime indice qui donne la clé du trésor !

Le départ de la chasse se donne à Hosdent et de son ancienne cour de justice, un magnifique bâtiment du 17 -ème siècle. Ce dimanche-là, les familles d’Ans et Gelaesen ont unis leurs efforts pour profiter surtout de la balade. Mathys, le benjamin de la troupe, doit relever un premier défi ! Compter les pales de la roue à aube du moulin de Velut. Pas si facile mais avec l’aide de son papa, il y parvient. Bâtiments remarquables, animaux rares ou plantes méconnues, tout est prétexte à découvrir la nature.

Et ainsi, au fil de la promenade, nos chasseurs du dimanche explorent les beaux coins de cette magnifique région. Et finalement les deux familles vont-elles finir par découvrir le trésor caché. Mais chut ! De très nombreux chasseurs d’un jour vont encore relever le défi pour décrocher la récompense suprême : un panier gourmand !

Bien plus modeste mais tout aussi précieux, le véritable trésor de la Burdinale, c’est la nature et le patrimoine. Et le vrai plaisir de la chasse, c’est de chercher plus encore que de trouver. Elle est ouverte jusqu’à la fin de l’été.