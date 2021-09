La chasse au mercure est ouverte, cet élément naturel présent partout dans la croûte terrestre, les océans mais aussi nos assiettes

Nous sommes tous exposés au mercure. Quand nous mangeons du poisson, nous avalons une petite dose de mercure, alors que le poisson est plutôt bon pour notre santé, il contient de bons acides gras comme les oméga 3 et des protéines. En fait, une grande partie de ce mercure, sous forme de gaz polluant, a été émise par nous, les humains, lors de la combustion d’énergie fossile, en particulier le charbon. "Le mercure est un élément naturel que l’on trouve partout dans la croûte terrestre, dans les émissions volcaniques": nous précise la docteure Krishna Das responsable du Laboratoire d’Océanologie de l’Université de Liège, "Il y a tout un cycle du mercure et l’océan est un de ses réceptacles. Il y a une vie très dynamique entre l’atmosphère, l’eau, les sédiments et toute la chaîne trophique depuis le plancton jusqu’aux poissons et autres mammifères marins. C’est un très vieux polluant mais qui génère aujourd’hui des problèmes liés aux changements climatiques."

4 images a la recherche de traces de mercure en méditerranée au large de Marseille © Lars-Eric Heimburger -Boavida

Le mercure, un gaz polluant qui retombe vers l’océan et s’accumule dans la chaîne alimentaire marine

Lars-Eric Heimbürger-Boavida est Chercheur CNRS à l’Institut méditerranéen d’Océanologie de l’Université d’Aix-Marseille. Avec une équipe internationale du Laboratoire de Géoscience Environnement de Toulouse, il travaille sur les traces de mercure dans les océans. La recherche vient d’être publiée aujourd’hui dans la revue scientifique Nature. Il nous confie : "Le problème du mercure, c’est qu’il peut être sous forme de gaz. Peu importe où il a été émis, on peut le retrouver de l’Antarctique à l’Arctique. Et, depuis le début de l'ère industrielle, l’Homme a émis 10 fois plus mercure que les sources naturelles comme le volcanisme. Nous en avons donc 10 fois plus dans l’atmosphère que naturellement." Et de poursuivre, "Jusqu’ici, les scientifiques pensaient que sa voie d’entrée principale dans les océans, c’était la pluie. Le mercure gazeux dans l’air est converti en une autre forme, le mercure ionique, qui est déposé avec la pluie dans les mers et les océans. Ce mercure ionique est une sorte d’empreinte ou de signature qui permet de savoir d’où vient le mercure. Car le mercure qui vient de la pluie n’a pas la même signature que celui qui est gazeux."

4 images Le chercheur lors de la prise d'échantillons d'eau de mer © Lars-Eric Heimburger - Boavida

L’océan reçoit le mercure par l’air, il respire et bonne nouvelle, il y en a moins que prévu

La recherche a pris une dizaine d’années. Il a fallu prendre des échantillons de 20 à 80 litres d’eau de mer car ce métal lourd est à l’état de traces, c’est un des éléments les moins concentrés dans l’océan. Il est toxique parce qu’il est près de 50 millions de fois plus concentré dans les poissons. La prise d’échantillon est complexe parce qu’il faut éviter de le contaminer, or l’eau, l’air, la pluie peuvent être des contaminants. Il faut absolument porter des gants. Les résultats ont de quoi surprendre. Lars-Eric Heimbürger-Boavida nous les détaille : "Pour la première fois, nous avons pu mesurer la signature du mercure dans l’eau de mer. Et c’est celle du mercure gazeux, pas celle du mercure lié à la pluie. Autrement dit, l’océan ne reçoit pas le mercure seulement par la pluie mais bien par l’air. Il respire. Notre étude montre que les deux arrivent dans les océans à parts égales. Mais nous pensons que les estimations du mercure pluvial sont surestimées. C’est donc une bonne nouvelle, il y a moins de mercure que prévu, moins 1900 Tonnes par an. Il migre moins vers les mers et reste davantage sur le continent."

4 images Le bateau scientifique de l'Institut méditerranéen d'océanologie . © Lars-Eric Heimburger - Boavida

Mais il n’y en a pas moins dans les poissons

Il faut savoir que ce polluant invisible , en plongeant dans l’océan, devient du "méthylmercure" grâce à des bactéries qui vivent en profondeur. Or, c’est ce mercure-là qui s’accumule dans toute la chaîne trophique, il est facilement assimilé par les organismes vivants, il est "bio disponible". Krishna Das explique : "Quand on passe de la proie au prédateur, du phytoplancton au zooplancton, au petit poisson puis au plus gros, aux mammifères marins et enfin dans notre assiette, nous allons en retrouver dans leurs tissus des concentrations extrêmement élevées voire potentiellement toxiques. Ceux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire sont des millions de fois plus contaminés que l’eau, jusqu’à plusieurs centaines de microgrammes par gramme. C’est énorme." Et ce n’est pas tout. Ce polluant invisible est aussi insidieux, il peut affecter notre santé. L’océanologue spécialisée en toxicologie est claire : "il peut affecter notre système immunitaire, notre système nerveux et se transmet très bien de la mère à l’enfant via la voie placentaire, le fœtus peut alors être exposé dès les premières heures de sa vie. Le mercure fait partie d’un cocktail très toxique inquiétant dans lequel on retrouve aussi des pesticides, des polluants organiques persistants, et qui est de plus en plus présent dans la faune sauvage."

Les changements climatiques vont-ils changer la donne ?

En 2017, de nombreux pays ont ratifié la convention de Minamata (ndlr du nom de cette baie au japon où a eu lieu une catastrophe écologique au méthylmercure). Elle vise à faire diminuer l’exposition des humains à ce polluant. Son but, c’est d’en diminuer drastiquement les émissions. Lars-Eric Heimbürger-Boavida s’interroge : "A quelle vitesse, les concentrations de mercure dans l’environnement vont ensuite chuter et si l’océan en reçoit moins, cela veut dire qu’il récupère plus vite qu’on le pensait. Nous espérons qu’à la suite de cette baisse des émissions de mercure, sa concentration dans les océans va suivre la même courbe. Ce qui ne veut toujours pas dire qu’il y en aura moins dans les poissons. Cela va dépendre des bactéries qui produisent le fameux méthylmercure et qui sont très sensibles aux changements climatiques et au réchauffement des océans." Ces bactéries seront-elles plus nombreuses, produiront-elles plus de méthylmercure et comment, ces chercheurs n’ont pas encore entièrement compris tous ces processus. "Nous avons déjà réglé un des paramètres, celui de l’entrée du mercure dans les mers mais comme pour le climat, il faut maintenant faire des scénarios en partant la quantité de mercure qui arrive pour estimer en combien de temps et comment sa concentration en mer va évoluer. La recherche se poursuit, elle est loin d’être finie", conclut le scientifique.