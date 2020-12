La chaîne de supermarchés Leader Price rappelle des galettes de riz vendues dans 9 supermarchés wallons

La chaîne de supermarchés Leader Price rappelle des galettes de riz en raison de la présence trop importante de pesticides dans les graines de sésame présentes sur les galettes, annonce-t-elle lundi.

Les galettes de riz complet, emballées par 120 grammes et de la marque Leader Price avec une date limite de consommation en octobre et novembre 2021 (code-barre 3263852557291), ont été vendues dans neuf supermarchés en Wallonie: Couillet, Seraing, Herstal, Courcelles, Grâce-Hollogne, Binche, Hornu, Tihange et Fleurus.

Leader Price demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté pour remboursement.

Plus d'infos auprès du service consommateurs de la chaîne (0033 800 35 00 00) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.