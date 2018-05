La cérémonie d'engagement remplace peu à peu le mariage à l'église

Des invités, une robe de mariée blanche et un costume/nœud papillon, les ingrédients sont les mêmes mais Aurélie et Alexandre n’ont pas choisi un mariage religieux.

Deux Belges sur trois ne se marient plus devant une autorité religieuse. De plus en plus de mariés choisissent une cérémonie d'engagement, un mariage à la carte entièrement organisé selon la volonté des mariés.

Certains couples font appel à un organisateur professionnel

Mariage de Christophe et Marine - © RTBF Info

Christophe et Marine ont construit leur cérémonie d'engagement avec Elodie Wilmes, organisatrice de mariage. Ce type de cérémonie prend de plus en plus de place dans son agenda. Elle a organisé cinq cérémonies en 2017, quinze en 2018 et a déjà dix demandes pour 2019.