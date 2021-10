La cause de la progression de la maladie d’Alzheimer dans le cerveau découverte

Des amas de protéines toxiques, qu’on pense responsables du déclin cognitif associé à la maladie d’Alzheimer, atteignent différentes zones du cerveau et s’y accumulent au fil des décennies, selon une étude parue dans "Science Advances".

Il s’agit de la première étude qui utilise des données humaines. Elle bouleverse la théorie selon laquelle les amas se forment à un seul endroit et déclenchent une réaction en chaîne, un schéma constaté chez la souris. Une telle propagation peut se produire, mais n’est pas le moteur principal, selon les chercheurs.

Ils ont utilisé 400 échantillons de cerveau prélevés après la mort de personnes atteintes d’Alzheimer et 100 TEP-scan (un examen par imagerie médicale, ndlr) effectués sur des personnes qui vivent avec la maladie pour suivre l’agrégation de protéine tau.

Cette dernière et une autre protéine appelée bêta amyloïde s’accumulent, provoquant la mort des cellules cérébrales et un rétrécissement du cerveau, ce qui cause des pertes de mémoire.

►►► A lire aussi : La maladie d’Alzheimer, bombe à retardement pour la santé publique en Chine