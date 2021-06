La Catalogne va passer en rouge, des régions françaises en orange : voici ce qui changera pour vos voyages dès lundi

La Catalogne qui passe au rouge, la Bretagne, le Grand-Est et l’Occitanie qui virent elles à l’orange, tout comme une partie de la Grèce, et la Roumanie qui passe au vert : voilà quelques-uns des grands enseignements de la mise à jour de la carte du coronavirus en Europe par l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), l’agence de l’Union européenne dont la mission est le renforcement des défenses de l’Europe contre les maladies infectieuses.

Pourquoi c’est important ? Parce que c’est sur cette carte et sur les données sur base de laquelle elle est construite que la Belgique se base pour donner ses propres consignes de voyage.

Les possibilités de voyager pour les Belges ne cessent de se développer au rythme de la diminution des infections au coronavirus en Europe. Il reste toutefois des règles, qui diffèrent selon que vous voyagez avant ou après le 1er juillet :

Zone verte ou orange : la quarantaine ainsi que le test ne sont pas obligatoires au retour. Pour l’aller, se conformer aux dispositions du pays en vigueur, via le site du SPF Affaires étrangères.

Zone rouge : outre les conditions d’accès, il vous faudra généralement observer une quarantaine au retour. A partir du 1er juillet , celle-ci pourra être évitée si vous disposez du certificat covid numérique européen attestant une vaccination complète d’au moins deux semaines, d’un test PCR négatif fait dans les 72 heures ou d’un certificat de rétablissement. Concrètement, il vous faudra donc effectuer un test avant votre retour en Belgique si vous n’êtes pas immunisé.

outre les conditions d’accès, il vous faudra généralement observer Pays à très haut risque, dans lequel le variant est préoccupant : vous êtes dans l’obligation de faire une quarantaine de 10 jours ainsi qu’un test PCR le premier et septième jour. Même en étant vacciné (deux doses) ou ayant fait un test PCR négatif avant de rentrer, la quarantaine restera d’application.

Lire aussi : France, Grèce… de nouvelles régions passent du rouge à l’orange ce jeudi 10 juin (carte interactive)

Nous avons rassemblé sur une même carte interactive des informations venant de plusieurs sources. Elle reprend les informations publiées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). On y retrouve les codes couleurs, du vert au rouge, en fonction du taux d’incidence et de positivité dans chaque région des différents pays membres de l’Union européenne.

Ces codes couleurs sont mis à jour par l’ECDC tous les jeudis. Dès que de nouvelles données sont mises en ligne par l’Agence, notre carte s’adapte automatiquement.

Voici quelques changements notables en date de ce jeudi 10 juin par rapport à la semaine dernière :

France : Bretagne, Grand-Est et Occitanie passent du rouge à l’orange ;

Grèce : plusieurs régions passent du rouge à l’orange ;

E spagne : la Catalogne passe de l’orange au rouge .

. Roumanie : toutes les régions passent en vert

Attention, il faut noter que si la carte de l’ECDC est mise à jour les jeudis, la nouvelle couleur des zones n’entre en vigueur que le lundi suivant en Belgique.