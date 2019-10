La casquette de Théo Hayez retrouvée dans des buissons? "La famille est persuadée que c'est la sienne"

La famille de Theo Hayez, ce jeune Belge disparu sans aucune trace en Australie depuis des mois, pense qu’une casquette découverte dans les buissons à Byron Bay lui appartient.

Elle est de marque Puma, et elle est identique à celle porté par le jeune Belge la nuit de sa disparition. De plus, elle a été retrouvée le 7 juillet dans des buissons près de la plage, dans la zone où on a reçu le dernier signal de son téléphone portable, le 1er juin, après son départ d'un bar de Byron.

La casquette a été soumis à des tests médico-légaux pour déterminer si elle appartenait à Theo.

Dans un post Facebook sur la page "À la recherche de Theo Hayez", il est précisé que"bien qu'aucun résultat d’ADN n’ait été rendu public et ne le soit peut-être avant longtemps, la famille est certaine que c’est le chapeau de Theo: le chapeau trouvé était du même modèle et de la même couleur (gris, pas noir), il montre la même usure sur le bord, et sa position correspond précisément à l'un de ses derniers emplacements GPS connus".