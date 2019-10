La "caravane" à Uccle pour briser l'isolement des seniors

Ce 1er octobre est la journée internationale des personnes âgées. Et justement, aller à la rencontre des personnes âgées isolées, c’est ce que propose la " Caravane " qui fait halte cette semaine à Uccle. L’objectif est depermettre aux seniors de parler des problèmes qu’ils rencontrent et de les mettre en contact avec les associations qui peuvent les aider.

Engager la conversation

Des tables et des chaises, quelques biscuits et une tasse de café. Il faut parfois les convaincre de s'assoir. Mais une fois confortablement installé, le conversation s'engage. " J’ai 80 ans depuis les 13 mai de cette année ", sourit Camille qui garde la forme. " Je ne bois pas, je ne fume pas et je dois bien l’avouer, je regarde encore les jolies dames. "

Ce senior est manifestement très content d'être là. " J’essaie de ne pas me laisser aller malgré mon âge. Et de ne pas me dire ça ne va pas... et ci- et là…’Non, non rien de ça ! Je me lève le matin, je bois ma tasse de café, je prends ma douche en chantant Claude François. "

Temps de s’en occuper

Assise à la table à côté, Viviane se réjouit elle aussi de cette initiative. " Il est de temps de s’occuper des personnes âgées et des problèmes qu’elles rencontrent comme les questions de mobilité, de santé ou de l’entourage. "

Et c’est bien le but d’une initiative comme celle de la " caravane " et des associations qui la portent. Valérie Beaumont travaille pour la fondation BeSource qui vise à favoriser l’autonomie des seniors. " Le but c’est de se rassembler, de créer des synergies, de voir comment on peut les faire fonctionner mieux en ayant peut-être plus d’impact avec ce qu’on fait, de sorte à ce que 1+1 fasse 3. "

Sortir de l’isolement

Avec la " caravane ", les associations tentent d'aller à la rencontre des seniors. Marianne Massion de l'asbl Bras dessus, bras dessous. " La population vieillissant, les aînés souffrent de plus en plus d’un sentiment de solitude. C’est important de dire que c’est un sentiment de solitude parce qu’on peut être très entouré mais en réalité se sentir terriblement seul ".

Les études le montrent: chez les plus de 65 ans, près d'une personne sur deux se sent seule. Alors à Uccle, on espère que les prochains jours permettront d'en aider certaines à sortir de l’isolement.

La "caravane" sera présente toute la semaine de 10 à 16h Place Danco à Uccle. Plus d’infos sur le site de la fondation Besource.be