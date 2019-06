La canicule s'installe sur l'Europe: où trouver encore un peu de fraîcheur?

La canicule s'installe mardi sur l'Europe avec des températures de plus de 40 degrés et des records de chaleur attendus dans certains pays d'ici la fin de la semaine, poussant les autorités à multiplier les mises en garde. Arrivée du Sahara, cette vague de chaleur inédite pour la saison atteindra son pic jeudi et vendredi. Mercredi, la barre des 40°C sera atteinte à Lyon et dans plusieurs villes du centre et de l'est. En Espagne, l'agence météo Aemet a déclenché une alerte "vague de chaleur" à partir de mercredi, prévoyant des températures de jusqu'à 42°C dans le nord-est du pays. L'Allemagne pourrait connaître elle aussi en milieu de semaine des températures parmi les plus élevées jamais enregistrées depuis plus de 70 ans, le record en juin remontant à 1947, avec 38,2° relevés à Francfort. En Autriche, l'agence météorologique ZAMG a prévenu de risques d'orages violents, avec des températures qui vont grimper jusqu'à 37° et la canicule devrait venir flirter avec le sud de la Scandinavie à partir de mardi, avec des températures attendues autour de 30° au Danemark et en Suède méridionale en journée. Cela veut-il dire que toute l'Europe suffoque sous la chaleur? Non, il reste quelques petites oasis de fraîcheur: 1°) L'Islande Température maximale cette semaine à Reykjavik cette semaine: 14°. Le paradis pour ceux qui ne supportent pas la chaleur. En plus, l'été reste la bonne saison pour visiter l'Islande et profiter de ses paysages magnifiques: ce sont les seuls mois où vous êtes sûr de ne pas avoir de température négative, pour des maxima qui peuvent avoisiner les 20°. Et puis ce sont les seuls mois où vous bénéficiez d'au moins 6 heures d'ensoleillement: rappelons qu'en décembre, il y fait nuit 24h/24. Comptez 3 bonnes heures de vol, et au moins 350 euros pour un aller-retour.

2°) L'Ecosse Température maximale cette semaine à Aberdeen cette semaine: 19°. Quelques degrés de plus à Edimbourg, mais on n'y prévoit pas plus de 22° quand même. Et même pas de pluie annoncée avant ce week-end. Il s'agit tout simplement des normales de saison pour l'Ecosse. L'occasion de découvrir ces grands espaces pour ceux qui ne supportent pas la chaleur? 1h40 de vol seulement, mais si vous réservez seulement maintenant, comptés au moins 500 euros l'aller-retour...

3°) La Norvège Et si vous quittiez Bergen en Hainaut (Mons en néerlandais) pour Bergen en Norvège? 33° annoncés chez nous, pour 20 maximum samedi en Scandinavie, dont le Sud va pourtant être atteint par la vague de chaleur. Bon, on annonce pas mal de pluie mais aussi quatre jours d'éclaircies, de mercredi à samedi. En même temps, c'est la règle pour cette ville où les températures estivales dépassent rarement les 20°C, même au meilleur moment de la journée. Le soleil a en général du mal à y percer les nuages et la ville fait partie des plus humides de la région. Mais le petit port est très joli! Si vous supportez quelques degrés en plus, le climat est un peu plus doux à Oslo (25° maximum samedi), et là, il y a des vols directs depuis la Belgique!

4°) Un petit village de Gaule qui résiste à la chaleur... On vous aurait bien conseillé la Bretagne, mais même à Brest, qui est en ce moment épargnée par la canicule, on prévoit des températures qui vont monter jusqu'à 30 degrés jeudi. Non, si vous voulez de la fraîcheur, prenez cette direction mais arrêtez-vous en chemin à Cherbourg, en Normandie. Célèbre pour ses parapluies cinématographiques, elle ne dérogera pas à la règle ces jours-ci, mais même avec les éclaircies annoncés à partir de de samedi, son climat océanique permettra de conserver les températures à un maximum de 24°, alors qu'il en fera plus de 40 quelques centaines de kilomètres plus au sud-est! Profitez-en pour visiter le port et le théâtre à l'italienne ! Le bonheur pour les anti-canicule à 6h de route...

