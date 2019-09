La canette de Chupa chups ne mentionnait pas la présence de lait, Antonin a failli perdre la vie

C’est L’Avenir qui rapporte cette information : Antonin, un jeune homme de 17 ans originaire de Durbuy, a failli perdre la vie à cause d’un choc anaphylactique dimanche. En cause : une canette de soda Chupa chups, achetée dans une épicerie, dont l’étiquette ne faisait nulle part mention de lait dans les ingrédients. Or, le jeune homme est sévèrement allergique au lait.

Comment est-ce possible ? Selon l’entreprise Barbarish, basée à Battice, qui importe ces canettes de Corée, via la Pologne, les étiquettes sont directement traduites du Coréen vers l’Anglais puis vers le Français, et collées sur le produit en Pologne. Et visiblement, l’information sur la présence de lait s’est perdue en chemin.

Lundi, la société Barbarish a lancé un avertissement, via communiqué de presse, indiquant : "Notre fournisseur nous a prévenu ce jour de la présence de lait décelée dans le produit 'Chupa Chups Sparkling Strawberry Cream' sans que cet allergène ne soit mentionné sur l’étiquette. La société Barbarich et fils SPRL a donc décidé de retirer ce produit de la vente".

La mère d'Antonin a, de son côté, introduit une plainte auprès de l’Afsca, qui a ouvert une enquête.

L'Agence pour la sécurité alimentaire, qui rappelle que la bonne indication des allergènes est l'une de ses priorités, va maintenant tracer le produit: "Nous, nous allons faire la traçabilité du produit, voir d’où il vient, où il a été vendu et éventuellement le faire retirer des rayons. Et faire mentionner l’allergène ‘lait’. Ensuite, on communiquera vers le public, avec la firme".

La mention des allergènes sur les étiquettes est une obligation légale.