La campagne pour les communales a-t-elle commencé à Bruxelles?

Les élections communales auront lieu le 18 octobre prochain dans tout le pays. Les sections locales des partis présentent depuis quelques mois leurs candidats. La plupart vont plus loin et ont déjà entamé leur travail de proximité auprès des électeurs. Officiellement, pourtant, nous ne sommes toujours pas en période dite de prudence, une période durant laquelle les dépenses électorales sont surveillées de près, cette période commence trois mois avant les élections à savoir le 14 juillet. D'ici là, les candidats déclarés peuvent-ils faire ce qu'ils veulent? Certains utilisent des techniques originales pour entrer en contact avec les électeurs, d'autres sont plus traditionnels. Tous les moyens sont-ils bons pour intéresser les citoyens à la vie politique, y-a-t'il des limites éthiques?

Pour en débattre, nous recevons trois candidats et un politologue ce vendredi. Boris Dilliès, bourgmestre MR d'Uccle candidat à sa propre succession, tête de liste MR. Cette semaine il a organisé une rencontre dans sa commune entre des citoyens et Charles Michel, il a réuni plusieurs centaines de citoyens, une méthode assez traditionnelle. Christos Doulkeridis, député ECOLO à la Région de Bruxelles-Capitale et chef des verts au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il sera tête de liste Ecolo à Ixelles. Il a commencé sa campagne de manière plutôt originale : il propose d'aller cuisiner chez les gens pour en même temps aborder des thèmes politiques de sa commune. Michaël François, conseiller communal à la Ville de Bruxelles, candidat DéFI à Bruxelles viendra parler de son initiative avortée qui a pourtant suscité pas mal de réactions. Il proposait une coupe de cheveux gratuite à tous les Bruxellois qui lui donneraient une bonne idée pour l'avenir de la Ville. Le politologue du CRISP Jean-Paul Nassaux viendra quant à lui nous éclairer sur les règles en vigueur durant les campagnes électorales ainsi que sur l'évolution de la communication entre les élus et les citoyens.

Rendez-vous en direct ce vendredi midi de 12h à 13h sur les ondes bruxelloises de La Première et sur Auvio.