La bulle de 5, mode d'emploi : combien de personnes pouvez-vous vraiment voir ?

C’est l’une des principales annonces de Sophie Wilmès, la Première ministre, ce lundi 27 juillet. Pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, notre "bulle sociale" va être considérablement réduite à partir de ce mercredi 29 juillet.

"Il y a un signal très clair de la part des virologues. Ils ont dit qu’il fallait agir à ce niveau-là", a souligné Sophie Wilmès.

Quelle est la règle exactement ?

La bulle sociale, c’est-à-dire "les personnes que vous pouvez voir de façon rapprochée en plus de votre foyer", passe à 5 personnes. Elles doivent être toujours les mêmes pour les quatre prochaines semaines.

Cette règle vaut donc "pour un foyer tout entier et non plus par personne, précise un communiqué de la Première ministre. Les enfants de moins de 12 ans ne comptent pas dans ces 5 personnes."

Avec cette bulle sociale, "les contacts pendants lesquels vous ne respecterez peut-être pas la distance de sécurité" sont autorisés, a précisé Sophie Wilmès lors d’une conférence de presse.

Et d’ajouter : "On donne une certaine souplesse, mais avec 5 personnes en dehors de votre foyer." D’autres contacts en dehors de la bulle sont toujours permis, dans le cadre du travail par exemple, à condition de respecter les distances de sécurité et les gestes barrières.

Des rassemblements de dix personnes au total

Par ailleurs, "les rassemblements non-encadrés comme les réunions de famille ou entre amis seront limités à un maximum de 10 personnes (enfant de moins de 12 ans non-compris). Cette limite s’applique également aux réceptions et aux banquets".

Prenons deux exemples dans le cadre d’un événement privé tel qu’un mariage, un anniversaire ou un barbecue :

Une famille de deux adultes et un enfant de moins de douze ans peut voir cinq autres personnes. Cela fait donc sept adultes au total, auquel s’ajoute un enfant ;

cinq autres personnes. Cela fait donc sept adultes au total, auquel s’ajoute un enfant ; une famille de deux adultes et quatre enfants de plus de douze ans ne peut pas se réunir avec cinq autres personnes. Le total des personnes réunies serait alors de 11, soit un de trop par rapport à la règle.

Dans cette configuration, avez-vous le droit d'aller au café avec un ami ? Dans la mesure où il sera difficile de respecter les distances de sécurité, l'ami en question entre alors dans votre bulle. A vous de compléter celle-ci comme vous le voulez en respectant un maximum de 5 contacts.

Et en vacances ?

Pas question de réunir plus de 10 adultes dans un gîte pour des vacances par exemple. Y compris à l'étranger où, techniquement, ce sont pourtant les règles locales qui s'appliquent.

Car, comme le souligne l'infectiologue Emmanuel André, "les recommandations s’appliquent à tous les Belges, et certainement ceux qui sont actuellement en vacances. Nous sommes tous responsables de ne pas créer de nouveaux foyers d’infection à notre retour de vacances..."