La brocante de Temploux, le rendez-vous incontournable des amateurs de bonnes affaires, démarre ce week-end

Pour les 14 membres du Comité d’organisation de la Brocante de Temploux, le week-end le plus important de l’année est enfin sur le point de commencer. Au total, ils attendent plus d’un millier de brocanteurs et cent fois plus de visiteurs. Cette année, c’est la 42e édition de la brocante. Au fil du temps, cet événement est devenu un rendez-vous de référence, notamment grâce à son authenticité, comme le raconte l’organisatrice, Isabelle Beudels. "Ce qu’on essaye de garder, c’est cet esprit "brocante". C’est vraiment l’esprit de se dire qu’on va acheter un objet qui a déjà vécu. On tient très fort à dire qu’on vend du vieux, et pas du neuf. Je crois que c’est cela qui fait que notre brocante puisse perdurer dans le temps."

Chaque année, cette brocante mobilise 600 bénévoles, en plus des membres du comité organisateur. Il faut dire que la brocante représente un travail d’organisation colossal. Tous les ans, 7 camions de matériel sont sollicités, 6 tonnes de frites et plus de 200 hectolitres de bières prêts à être consommés. L’un des enjeux de la brocante est aussi la sécurité. Frédéric Renaux est le président depuis cette année. " On prend une équipe de vigils qu’on engage et qu’on rémunère. Nous avons également un ensemble de signaleurs bénévoles qui sont placés aux différentes entrées. On dispose également des blocs de béton, car depuis les événements attentats, nous voulons garantir cette sécurité à nos visiteurs," détaille-t-il.

Enfin, cette édition 2019 sera la dernière autorisant les gobelets en plastique. Dès l’année prochaine, ils seront remplacés par des verres cautionnés ou fabriqués en matériau compostable.

Plus de 1000 exposants, au programme

Plus de 1000 exposants sont annoncés dans les six kilomètres d’allées du village namurois de 2200 habitants. Comme le veut la tradition, une bourse sera notamment dédiée aux collectionneurs le samedi, entre disques, pièces de monnaie, pin’s, affiches publicitaires ou montres rares. Une concentration de VW refroidies par air et de Transporter T3 se mêlera également à l’événement tout le week-end. Le dimanche sera lui marqué par la 7e édition du festival BD avec près de 30 dessinateurs. Un feu d’artifice est également prévu samedi à 22h30. En revanche, le festival rock habituellement au programme n’est pas reconduit.