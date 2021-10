La Britannico-Iranienne Nazanin Zaghari-Ratcliffe risque de retourner en prison en Iran, après avoir perdu en appel de sa condamnation pour participation à un rassemblement devant l'ambassade d'Iran à Londres, ont indiqué ses soutiens samedi.

La députée Tulip Siddiq s'est exprimée sur l'affaire après s'être entretenue avec le mari de Nazanin, Richard Ratcliffe, qui vit sur sa circonscription d'Hampstead et Kilburn, dans le nord de Londres.

"Nazanin a perdu son dernier appel et sa peine d'un an plus un an d'interdiction de voyager est maintenue sans audience au tribunal. Elle pourrait désormais être renvoyée en prison à tout moment", a tweeté la députée. Elle a appelé le Premier ministre Boris Johnson à "agir maintenant" pour aider Nazanin Zaghari-Ratcliffe dans cette affaire qui exacerbe les tensions entre Londres et Téhéran.

Son avocat iranien Hojat Kermani a annoncé à l'AFP qu'il allait demander la confusion des peines.

Cheffe de projet pour la Fondation Thomson Reuters, branche philanthropique de l'agence de presse du même nom, elle avait été arrêtée en 2016 à Téhéran, où elle venait rendre visite à sa famille. Elle avait été accusée de complot pour renverser la République islamique, ce qu'elle nie farouchement, et condamnée à cinq ans de prison.

Après avoir purgé sa peine elle a été de nouveau condamnée fin avril à un an de prison et à un an d'interdiction de quitter l'Iran pour avoir participé à un rassemblement devant l'ambassade d'Iran à Londres en 2009.

Selon son avocat, Nazanin Zaghari-Ratcliffe a été autorisée en mars 2020, à cause du Covid-19, à sortir de prison avec un bracelet électronique mais assignée à résidence. Depuis qu'elle a accompli sa peine, elle est libre mais ne peut toujours pas quitter le pays.