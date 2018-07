La brasserie de l'Ermitage: des bières bruxelloises entre amis

La Lanterne, la Soleil, la Théorème de l’Empereur ou encore la Noire du midi : des noms de bières que l’on croise de plus en plus souvent dans les cafés bruxellois. En quelques années, la brasserie de l’Ermitage s’est faite un nom parmi les amateurs de bière de la capitale et pourtant le pari n’était pas gagné d’avance.

L’histoire commence en 2013. Henry, François et Nacim vivent en colocation rue de l’Ermitage à Ixelles. Ils sont diplômés dans les arts-visuels ou les langues et partagent une passion : la bière. Avec une casserole, dans leur cuisine puis dans leur cave, ils commencent à brasser de la bière, tester des recettes diverses et variées. "Cela s’est fait par essais-erreurs. On a lu tout ce qu’on pouvait sur les techniques brassicoles, en se concentrant sur les bières qu’on aimait. Et petit à petit, on a développé des recettes qui nous plaisaient" explique François Simon, l’un des fondateurs de la brasserie.