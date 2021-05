La Boum 3 pourrait-elle devenir un événement-test ? "Ils en sont incapables", répond Philippe Close

Philippe Close : "Il y a eu des manifestations autorisées" - QR le débat - 06/05/2021 Le problème n’est pas, selon le bourgmestre, de se rassembler. Mais bien d’organiser un rassemblement sauvage alors que la période ne s’y prête pas. "Il y a eu depuis le début de l’année plus de 250 manifestations à Bruxelles négociées avec le secteur", a-t-il ajouté en faisant référence à la Culture, aux sans-papiers et aux syndicats. "Ce vendredi, le Premier ministre, la ministre de l’Intérieur, le procureur du Roi et moi-même en tant que bourgmestre avons communiqué ensemble pour dire aux gens de ne pas se rendre à La Boum 2. Le weekend passé, on avait un agglomérat de gens complotistes et de gens qui étaient venus pour en découdre avec la police", reprend-il en précisant la situation très préoccupante des hôpitaux lors de la première édition de l’événement.