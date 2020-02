La "bombe cyclonique" Dennis nous amènera de fortes rafales de vent ce dimanche

Les gardes forestiers informeront les gens. Il est préférable de ne pas garer votre voiture sous un arbre. Gardez une distance suffisante sur la route. Ce qui se trouve dans le jardin ou le jardin de devant et qui peut s’envoler, il suffit de le ranger, juste pour être sûr.

En raison de la tempête Dennis, l’accès aux zones boisées sera aussi interdit de dimanche jusqu’à 08h00 lundi matin, indique vendredi la Ville de Namur. Les autorités entendent notamment fermer les principaux parcs de Namur (Louise-Marie, Sources, La Plante), Jambes (Reine Astrid, Amée) et Bouge (rue du Parc). Le site de la Citadelle sera également interdit d’accès, à l’exception de la route Merveilleuse, où la circulation sera maintenue pour assurer une desserte locale.

Après la tempête Ciara qui a traversé notre pays le week-end dernier, c’est au tour de Dennis de venir perturber la météo de ce dimanche. L’IRM prévoit en effet pour demain un temps orageux avec des pluies et des rafales de vent localement fortes pouvant atteindre 100 km/h. Mais cette dépression de tempête ou "bombe cyclonique" n’est pas exactement similaire à Ciara et le phénomène ne devrait pas être aussi puissant en Belgique.

Des rafales de vents de 80 à 90 km/h attendues

Des rafales de vent de 80 à 100km/h par endroits sont prévues ce dimanche. - © RTBF

Actuellement, la dépression de tempête Dennis traverse le sud de l’Islande et atteint le nord de l’Écosse. Notre pays se trouve juste sur le flanc sud-est de cette dépression orageuse massive. Chez nous on parlera de vents forts associés à la tempête. Les modèles actuels prévoient des rafales de 70-85 km/h au sud du sillon Sambre et Meuse mais de 85 à 95 voire 100 km/h sont possibles ailleurs.

Le vent soufflera donc de façon assez soutenue demain et des précipitations importantes sont prévues au nord du pays, particulièrement dans le courant de l’après-midi et en soirée. Mais en dehors de ces conditions climatiques humides et venteuses, le temps restera doux avec des températures allant jusqu’à 15 degrés.